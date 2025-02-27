30歲女開「6條件」徵男友 網曝關鍵狂勸：先看看自己

現在有不少單身族及不婚主義者，不過仍然有人想認真找對象，談一場戀愛。一名網友已經30歲，但每次認真找對象都開始懷疑人生，於是她開出6個條件想問問，「想找個男友這些條件真的很過分嗎？」，引起熱烈討論。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她已經30歲了很想談戀愛，但每次認真找對象都會讓她懷疑人生，於是她提出6個條件，想問問大家是否合理。

1.「不要媽寶，能獨立思考」、2.「身高175~185公分，不要太矮也不要太高」，她認為這個區間的身高只是順眼和剛剛好、3.「有基本經濟能力，月薪至少5萬，會理財，不要計較AA」，她認為雙方經濟能力相當才能走得長久，若連吃飯、旅遊、過節都負擔不起，那就不適合談戀愛，也請對方不要斤斤計較，「真的只差15塊硬要算，瞬間沒感覺！」

4.「有禮貌、情緒穩定，不亂發脾氣」，去餐廳上菜慢一點就翻白眼、塞車就狂罵路人、吵架就摔東西，令她無法接受，「情緒管理很重要」、5.「會溝通，不要搞冷暴力」，如果有事她希望可以講開，吵架就消失3天、訊息不回、電話不接，但過幾天又當沒事，「這種相處模式真的讓人抓狂」、6.「生活習慣不要差太多」，她不要求對方過度整潔，但至少不要衣服堆到發霉、垃圾放一週、每天打遊戲打到半夜3點，「找對象不是找兒子，沒辦法幫人改造人生」。原po列完條件後也不禁直呼，「這些條件有這麼難嗎？」。

此文一出，網友紛紛表示，「你舉的這些，都是理性上你會喜歡的點，但感性上生理上，你根本不喜歡只滿足這些的男人」、「說實話，聽起來你是會在男友9點10點下班後在家碎碎念的女人，感覺就是來降低生活品質的」、「第二點也先看看妳的條件是什麼，才能看是否有標準太高的問題，客觀來說，這標準很高，第三點『不要計較AA』，表達更清楚一點會更好，所謂不要計較，是妳覺得男生應該全付，還是只有針對妳最後說的那種幾十塊錢的情況」。

有網友則認為，「聽我一句勸，把條件放一邊，好好的純粹的感受一下『人』 然後先好好相處好嗎」、「年過30女士們，找對象建議會珍惜你就好，其他不要太貪心什麼又高又帥」、「要列什麼條件都可以，但除了列條件外也請看看自己有什麼條件」、「會發這種文妳應該是母胎單身吧」。

不過，也有網友鼓勵原po，「看起來就是正常找男友的條件，多認識一些對象吧！ps.我覺得4是最難的，符合其他點的男生真的很多，但禮貌、情緒管理這些是要特定條件下才會觸發的，剛開始認識甚至到交往，可能都不會發現到對方暴躁易怒的一面」。