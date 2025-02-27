快訊

護理人力荒成隱性國安危機 「狐狸部」還在緣木求魚

三星Galaxy Z Flip 7最新渲染圖曝光！摺疊機螢幕變大+1改變更超值

國民黨民調：恢復7天國定假 過半56.7%支持

30歲女開「6條件」徵男友 網曝關鍵狂勸：先看看自己

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友30歲，但每次認真找對象都開始懷疑人生，於是她開出6個條件想問問，「想找個男友這些條件真的很過分嗎？」。示意圖／ingimage
有網友30歲，但每次認真找對象都開始懷疑人生，於是她開出6個條件想問問，「想找個男友這些條件真的很過分嗎？」。示意圖／ingimage

現在有不少單身族及不婚主義者，不過仍然有人想認真找對象，談一場戀愛。一名網友已經30歲，但每次認真找對象都開始懷疑人生，於是她開出6個條件想問問，「想找個男友這些條件真的很過分嗎？」，引起熱烈討論。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她已經30歲了很想談戀愛，但每次認真找對象都會讓她懷疑人生，於是她提出6個條件，想問問大家是否合理。

1.「不要媽寶，能獨立思考」、2.「身高175~185公分，不要太矮也不要太高」，她認為這個區間的身高只是順眼和剛剛好、3.「有基本經濟能力，月薪至少5萬，會理財，不要計較AA」，她認為雙方經濟能力相當才能走得長久，若連吃飯、旅遊、過節都負擔不起，那就不適合談戀愛，也請對方不要斤斤計較，「真的只差15塊硬要算，瞬間沒感覺！」

4.「有禮貌、情緒穩定，不亂發脾氣」，去餐廳上菜慢一點就翻白眼、塞車就狂罵路人、吵架就摔東西，令她無法接受，「情緒管理很重要」、5.「會溝通，不要搞冷暴力」，如果有事她希望可以講開，吵架就消失3天、訊息不回、電話不接，但過幾天又當沒事，「這種相處模式真的讓人抓狂」、6.「生活習慣不要差太多」，她不要求對方過度整潔，但至少不要衣服堆到發霉、垃圾放一週、每天打遊戲打到半夜3點，「找對象不是找兒子，沒辦法幫人改造人生」。原po列完條件後也不禁直呼，「這些條件有這麼難嗎？」。

此文一出，網友紛紛表示，「你舉的這些，都是理性上你會喜歡的點，但感性上生理上，你根本不喜歡只滿足這些的男人」、「說實話，聽起來你是會在男友9點10點下班後在家碎碎念的女人，感覺就是來降低生活品質的」、「第二點也先看看妳的條件是什麼，才能看是否有標準太高的問題，客觀來說，這標準很高，第三點『不要計較AA』，表達更清楚一點會更好，所謂不要計較，是妳覺得男生應該全付，還是只有針對妳最後說的那種幾十塊錢的情況」。

有網友則認為，「聽我一句勸，把條件放一邊，好好的純粹的感受一下『人』 然後先好好相處好嗎」、「年過30女士們，找對象建議會珍惜你就好，其他不要太貪心什麼又高又帥」、「要列什麼條件都可以，但除了列條件外也請看看自己有什麼條件」、「會發這種文妳應該是母胎單身吧」。

不過，也有網友鼓勵原po，「看起來就是正常找男友的條件，多認識一些對象吧！ps.我覺得4是最難的，符合其他點的男生真的很多，但禮貌、情緒管理這些是要特定條件下才會觸發的，剛開始認識甚至到交往，可能都不會發現到對方暴躁易怒的一面」。

單身 戀愛 男友

延伸閱讀

年齡差太多不行嗎？大叔男友很努力仍不被父母認可 網：別戀愛腦

婚前婆家開「離譜條件」 還想蹭媳的公務員福利 結局反轉網友推爆

男友借3萬出國深造還嗆聲！她難過「沒考慮帶我」 一票搖頭：妳只是ATM

月底都吃泡麵…節儉男友送名牌口紅她壓力大 網讚：傳說中的好男人

相關新聞

虎航空服促銷狂喊「慶祝228」乘客傻眼 挨批：賺錢不能沒底線

228將至，雖有不少人趁著3天連假安排出遊行程，但也該謹記和平紀念日源自一場悲劇，需嚴肅看待。有民眾近日搭乘台灣虎航出國，聽到空服推銷免稅商品喊「慶祝228」，他不滿表示「非常不妥」。 原PO在

HOLA中和店宣布熄燈 在地人惋惜分析敗因「在捷運旁也不想去」

近日位於新北市中和捷運站旁的HOLA店宣布停業，大門入口處貼出「閉店公告」，營業至3月31日，引起不少雙和在地居民感到震驚與不解…

30歲女開「6條件」徵男友 網曝關鍵狂勸：先看看自己

現在有不少單身族及不婚主義者，不過仍然有人想認真找對象，談一場戀愛。

國中生結伴看電影「誤信話術」花費破千！家長看明細氣炸：餐還少給

購買電影票時常遇到售票人員詢問是否搭配爆米花、飲料，不過有家長不滿抱怨影城人員疑似透過話術引導，讓孩子在購買含雙人餐點的電影票的情況下，又加購2杯飲料和1份爆米花，更離譜的是最後餐點也沒有給齊，讓她痛

歐洲第一富國超市物價比台灣便宜 俄網紅喊「沒道理」：比外食還貴

Lena則認為：「這完全沒道理」，因為在台灣若選擇外食，花費都還沒有去超市購買食材回家自煮的貴，她認為，在台灣「每次去超市也沒有買什麼貴的東西，就要付很多錢」，且「很多東西都是在台灣做的，所以真的不懂」，若是水果從高雄運到台北，價格可能就差了兩倍。

鄰居霸佔道路、封水溝 她崩潰求解網建議檢舉：讓警察去處理

千金難買好鄰居！日前有位女網友上網求助，指出鄰居總是喜歡把馬路當自己家，不論是放路障還是兩側停滿腳踏車，或是放一堆雜物，甚至還把下水道的水溝用水泥封起來，讓她氣憤又無奈。對此，多數人建議她「去警局檢舉佔用騎樓」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。