快訊

貓纜17年來首次漲價！每人每次180元 北捷：還是比日韓低

你也是嗎？FB臉書大當機釣出眾網友哀號 他曝1招可以正常使用

台中機場因濃霧影響起降 國內外航班一早有取消、有延誤

國中生結伴看電影「誤信話術」花費破千！家長看明細氣炸：餐還少給

聯合新聞網／ 綜合報導
看電影示意圖，與新聞內容無關。 圖／中新社資料照
看電影示意圖，與新聞內容無關。 圖／中新社資料照

購買電影票時常遇到售票人員詢問是否搭配爆米花、飲料，不過有家長不滿抱怨影城人員疑似透過話術引導，讓孩子在購買含雙人餐點的電影票的情況下，又加購2杯飲料和1份爆米花，更離譜的是最後餐點也沒有給齊，讓她痛批這種惡劣的銷售行為根本是詐騙。

一位家長在臉書社團「爆料公社二社」抱怨，她的孩子與同學到台中某影城看電影，現場購買含有2份爆米花和2杯可樂的套票，由於急著進場、且對影城的信任，2人沒有核對明細，就匆匆領餐入座，直到回家才發現2個國中生看一場電影被收了1000多元！

該家長表示，她在查看消費明細時發現，孩子聽從售票人員建議，購買「搭套餐比較便宜」的雙人套票，當下也是領2份爆米花和2杯可樂，但仔細核對後卻驚覺被偷加了2杯紅茶和1份額外的爆米花，不只被多收328元，還沒有拿到多出來的餐點。

而她在瀏覽Google評論後，也注意到原來有不少人也遭遇過類似情況，「被話術誤導欺騙，甚至在不知情下被加量加價。可見不是個案，是長期以來的惡意行為」，氣怒直言她要的不只有退款，也向消保官提出申訴，希望能阻止這樣的銷售手法。

許多網友看了也相當有共鳴，紛紛留言「話術+講話極快+各種變化套餐與搭配方式……如果電影時間又差不多快開始，其實沒幾個算得清」、「所以我都不搭餐，買完票再另外購餐」、「看了留言才知道現在連看電影都有騙術」、「買個票一直推銷套餐，都不知道是要來看電影還是來吃爆米花，我認同這是商業行為，但我很不想接近櫃檯，除了拿海報，我都直接在自動售票機買票再去櫃檯拿海報」。

網友也建議「只能說自己要教小孩要核對清楚明細，不然被坑了真的很……」、「結完帳要看明細，我換飲料會問要加多少錢」、「順便給孩子上一課，購物都要核對拿到的商品跟明細！每次買麥當勞也都核對很久……明細有夠複雜」。

套餐 消保官 電影

延伸閱讀

國中生質疑學測難度遭嗆 隱忍3年甩「滿級分成績單」打臉復仇

屏東王船文化館文創爆米花熱銷 乖乖聯名商品消災解「餓」

影／石頭姐太ㄎㄧㄤ！艾瑪史東「禮服塞滿爆米花」邊走邊掉：I'm Sorry 超瘋造型笑翻眾人

影／沖天炮燒雨刷！2車慘燒成骨架真相曝 車主告3國中生

相關新聞

國中生結伴看電影「誤信話術」花費破千！家長看明細氣炸：餐還少給

購買電影票時常遇到售票人員詢問是否搭配爆米花、飲料，不過有家長不滿抱怨影城人員疑似透過話術引導，讓孩子在購買含雙人餐點的電影票的情況下，又加購2杯飲料和1份爆米花，更離譜的是最後餐點也沒有給齊，讓她痛

歐洲第一富國超市物價比台灣便宜 俄網紅喊「沒道理」：比外食還貴

Lena則認為：「這完全沒道理」，因為在台灣若選擇外食，花費都還沒有去超市購買食材回家自煮的貴，她認為，在台灣「每次去超市也沒有買什麼貴的東西，就要付很多錢」，且「很多東西都是在台灣做的，所以真的不懂」，若是水果從高雄運到台北，價格可能就差了兩倍。

鄰居霸佔道路、封水溝 她崩潰求解網建議檢舉：讓警察去處理

千金難買好鄰居！日前有位女網友上網求助，指出鄰居總是喜歡把馬路當自己家，不論是放路障還是兩側停滿腳踏車，或是放一堆雜物，甚至還把下水道的水溝用水泥封起來，讓她氣憤又無奈。對此，多數人建議她「去警局檢舉佔用騎樓」。

迷信喝漂白水治百病！女嘆公公「化工行當藥局」 網揭新冠時就流行

大家或多或少都聽說過一些民俗療法，但相信喝漂白水可以治病是不是太誇張了。近日有網友在Dcard發文，表示自己的公公不知從哪聽來MMS(神奇礦物溶液)可以治百病的說法，但原PO查資料後發現，MMS其實就是一種漂白劑！

「日製」玻璃貼比較好？手機配件水很深 9年老員工離職揭秘辛

如今人們越來越離不開手機，各類手機配件也成為了必需品，殊不知這個行業其實「水很深」。近日有一位在手機配件店工作了9年的網友發文，分享不為人知的業內秘密。

50歲生日高興不起來？ 同齡人曝「2無」最可怕：死也不意外的年紀

老去是再自然不過的事，但你能以平常心看待嗎？一名剛過50歲的網友在PTT發文表示，雖然想用「唷呼！我50歲了」的口吻來開頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。