國中生結伴看電影「誤信話術」花費破千！家長看明細氣炸：餐還少給

購買電影票時常遇到售票人員詢問是否搭配爆米花、飲料，不過有家長不滿抱怨影城人員疑似透過話術引導，讓孩子在購買含雙人餐點的電影票的情況下，又加購2杯飲料和1份爆米花，更離譜的是最後餐點也沒有給齊，讓她痛批這種惡劣的銷售行為根本是詐騙。

一位家長在臉書社團「爆料公社二社」抱怨，她的孩子與同學到台中某影城看電影，現場購買含有2份爆米花和2杯可樂的套票，由於急著進場、且對影城的信任，2人沒有核對明細，就匆匆領餐入座，直到回家才發現2個國中生看一場電影被收了1000多元！

該家長表示，她在查看消費明細時發現，孩子聽從售票人員建議，購買「搭套餐比較便宜」的雙人套票，當下也是領2份爆米花和2杯可樂，但仔細核對後卻驚覺被偷加了2杯紅茶和1份額外的爆米花，不只被多收328元，還沒有拿到多出來的餐點。

而她在瀏覽Google評論後，也注意到原來有不少人也遭遇過類似情況，「被話術誤導欺騙，甚至在不知情下被加量加價。可見不是個案，是長期以來的惡意行為」，氣怒直言她要的不只有退款，也向消保官提出申訴，希望能阻止這樣的銷售手法。

許多網友看了也相當有共鳴，紛紛留言「話術+講話極快+各種變化套餐與搭配方式……如果電影時間又差不多快開始，其實沒幾個算得清」、「所以我都不搭餐，買完票再另外購餐」、「看了留言才知道現在連看電影都有騙術」、「買個票一直推銷套餐，都不知道是要來看電影還是來吃爆米花，我認同這是商業行為，但我很不想接近櫃檯，除了拿海報，我都直接在自動售票機買票再去櫃檯拿海報」。

網友也建議「只能說自己要教小孩要核對清楚明細，不然被坑了真的很……」、「結完帳要看明細，我換飲料會問要加多少錢」、「順便給孩子上一課，購物都要核對拿到的商品跟明細！每次買麥當勞也都核對很久……明細有夠複雜」。