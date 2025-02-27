歐洲第一富國超市物價比台灣便宜 俄網紅喊「沒道理」：比外食還貴

YouTuber Patrick and Lena自2018年起開始拍攝旅遊影片，上傳到YouTube頻道「旅遊真台灣」，近期他們比較在歐洲人均GDP第一的盧森堡與台灣的物價，發現在台灣的超市沒買什麼就要付很多錢，讓俄羅斯籍的Lena感到相當不可思議。認為很多人以為盧森堡的收入高，消費相對也高，事實上與台灣相比，消費的物價可能還較為低廉。

Patrick認為，雖然歐洲的超市物價算貴，但連盧森堡的超市「相較於台灣還是便宜蠻多的」。Lena則認為「這完全沒道理」，因為在台灣若選擇外食，花費都還沒有去超市購買食材回家自煮的貴，她認為，在台灣「每次去超市也沒有買什麼貴的東西，就要付很多錢」，且「很多東西都是在台灣做的，所以真的不懂」，水果若是從高雄運到台北，價格可能就差了兩倍。

就物價而言，Patrick and Lena訪問了台北市內湖及萬華區作為消費高低的代表區域，內湖人對於月薪多少能夠讓自己過上舒適生活的問題，普遍回答在月薪5萬至10萬左右。一對機師、空服員夫婦更透露，他們家每月光是不吃不喝就要花費50萬，主要開銷用於小孩在國外讀書及就讀美國學校的教育費上。

至於萬華，一名學生表示，房租開銷為4000元，外食費約1.5萬元；但也有人說月薪在6、7萬左右才能過得舒服。

影片中還提到，根據國際貨幣基金（IMF）的人均GDP數據顯示，2024年前3名富有國家或地區，以盧森堡、澳門及愛爾蘭名列前茅，台灣排名則落在第14名。盧森堡的薪資中位數為5.8萬歐元（約台幣199萬元）。而根據台灣的主計處數據顯示，2023年薪中位數為52.5萬元，月薪約為4.4萬元。

而許多台灣民眾對於年輕人創業持悲觀態度，認為這年代的年輕人若在本業之外沒有第二項以上的專長，可能難以獲得較高的收入；還有職業是平面設計的民眾表示，若將台灣當作基地，來接國外案子的話，薪資相較於只接國內的案子會是兩倍以上的報酬。