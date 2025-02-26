鄰居霸佔道路、封水溝 她崩潰求解網建議檢舉：讓警察去處理
千金難買好鄰居！日前有位女網友上網求助，指出鄰居總是喜歡把馬路當自己家，不論是放路障還是兩側停滿腳踏車，或是放一堆雜物，甚至還把下水道的水溝用水泥封起來，讓她氣憤又無奈。對此，多數人建議她「去警局檢舉佔用騎樓」。
一名女網友在臉書社團「爆怨3公社」發文表示，她遇到討厭的鄰居總是把道路當自己家，像是放路障、一大堆花擋路，還有兩側停滿腳踏車、安裝超長遮陽布，甚至還會把下水道的水溝用水泥封起來，讓原PO的冷氣水沒地方排。她無奈表示，「我們跟鄰居說了之後，他們叫我們自己想辦法，還不准我們的東西超過他們的範圍，真的超討厭」。
文章曝光後，多數網友建議她報警，「騎樓不能停車，路霸可以報警解決，或者通知環保局來清掉，封住的排水溝也跟警察說，看怎麼處理」、「檢舉啊，佔用道路跟封死排水溝，這些都能檢舉掉」、「簡單，去警局檢舉佔用騎樓」；但也有人認為直接搬家更快，「搬家吧！這種鄰居只是比誰活得比較久」、「遇到惡鄰居了，直接買房離開吧，住起來心情差，不如不住」。
原PO的其他鄰居則留言還原真相，「事實上發文者說的那戶也並沒有超過她們家，就柱子一人一半也沒超過，是拍攝的角度問題，那些花也並非全部是她家的，大都數的盆栽都是剛搬來的新住戶的，遮陽棚也未超過一人一半的柱子。大家都是好鄰居實在沒必要針鋒相對，警察這2天就每天來了，頂多我們就是不來往，各自過各自的」。
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