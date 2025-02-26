迷信喝漂白水治百病！女嘆公公「化工行當藥局」 網揭新冠時就流行

大家或多或少都聽說過一些民俗療法，但相信喝漂白水可以治病是不是太誇張了。近日有網友在Dcard發文，表示自己的公公不知從哪聽來MMS(神奇礦物溶液)可以治百病的說法，但原PO查資料後發現，MMS其實就是一種漂白劑！

原PO表示這個產品在網路上的資料不多，但公公相當「迷信」它的功效，連她跟老公身體不舒服時都想拿來給他們喝。公公堅信這種漂白水很棒，可以治療癌症，很多醫生都在喝，甚至說它「喝了就可以治百病，這個商品上市後就不需要醫生了」、「會讓醫生賺不到錢」。

她還發現這個漂白水療法有一個群組，裡面三千多人都在討論這個東西有多厲害，讓她相當傻眼。

原PO也擔心公公是否遇到了直銷或是詐騙，但老公詢問後得知應該是公公的同事或朋友分享給他的，公公沒有花任何錢，她在群組內也沒有找到任何販售管道，都是「信徒自行到化工行買原料調配」。

原PO認為這件事真的荒唐到不行，「不知道創這個群的人圖什麼」，他們甚至聲稱孕婦跟嬰兒可以食用這種漂白水，還分享了一天飲用量的教學。

此外，這個群組不只鼓吹喝漂白水，他們還聲稱硼砂+氯化鎂可以治病，「根本是把化工行當藥局」。

原PO表示公公受過高等教育，沒想到也會被洗腦，雖然他們夫妻已經勸過公公了，但因為沒有跟公婆住一起，所以也無法去追蹤他到底有沒有再偷喝漂白水，「只能說無知真可怕」。

網友們也對此相當傻眼，「感謝你介紹荒謬的新世界，擴展了我的視界」、「確實會讓醫生賺不到錢，但殯葬業可以」。

也有網友提醒原PO要小心，「小心他在你們的水裡或食物裡面加料，如果公公勸不聽，那你們記得幫他保保險」、「你應該要小心，你們喝的水會不會被他好心加料」。

也有網友表示，這類的行為在新冠疫情期間就出現了，想不到又死灰復燃，「這個群組之前就被爆料過叫人喝漂白水了，之後他們這個群因為有位媽媽聽信喝漂白水能防疫就喝了，然後好像是他兒子知道後就在巴哈爆料」、「這個前幾年才被爆料過一次，怎麼還存在啊，好可怕」。