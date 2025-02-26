「日製」玻璃貼比較好？手機配件水很深 9年老員工離職揭秘辛

如今人們越來越離不開手機，各類手機配件也成為了必需品，殊不知這個行業其實「水很深」。近日有一位在手機配件店工作了9年的網友發文，分享不為人知的業內秘密。

原PO在Dcard發文，表示自己從大一肄業後就在手機配件店工作，到現在已經9年了。現在她準備離職，正好趁機與網友分享一些業內的銷售陷阱，避免網友們再次上當。

原PO強調，一定要小心「店員話術」。首先，她表示大部分商品都是陸製的，只有少部分是台製的。尤其是玻璃貼，根本沒有什麼日製美製，充其量品牌是日本或美國的，產地都還是對岸。而且，並沒有店員聲稱的「比較硬的玻璃貼」，只要摔到敲到都有可能破掉，再昂貴也一樣。

此外，店內商品的價格有很多操作空間，「取決於店員的心情及當日的業績」。原PO表示，商品如果沒有標價，可能每天的價格都不同，有的店員為了業績更好看，會把商品的「建議售價」撕掉，多加個一、兩百販售。

甚至一些折扣活動都是店員自己喊的，因此要記得詢問活動，有時候會有意想不到的優惠。但也不能排除一些沒良心的店員，看顧客好講話、好騙，就把東西賣比較貴再做折扣，「以為店員對你很好優惠給你，其實並沒有」。

原PO以玻璃貼為例，雖然北中南價格參差不齊，但有的店家會寫明價格，有的店家則不會，目的就是讓店員有喊價的空間。

她也遇過同事向顧客推薦「日製」的玻璃貼，價格貴100元，大多數顧客會以為日製的品質比較好，所以加價購買，但其實兩個產品都是陸製的，沒有差別。

同時她也強調，一定要親自確認自己購買的產品，因為她遇過同事在缺貨的情況下，擅自把客人選擇的藍光玻璃貼更換為便宜的亮面玻璃貼，但收費一樣，兩者可是相差100到200元。

許多網友表示自己以後還是網購就好，「3C配件真的自己去淘寶蝦皮買就好，反正都中國貨」、「我都是蝦皮買手機配件，實體店面的價格真的太高，隨便一樣東西都快破千，只是不敢說誰的材質好」、「我問一問都自己買蝦皮的貼，買那種傻瓜保護貼機，也比店面貼便宜」。

也有網友討論貴的玻璃貼是不是真的比較好，「多少其實有差，但主要差在鍍膜層跟厚薄度，及邊邊的弧度。貴的保護貼滑順度可以撐比較久」、「軟膜：便宜、保護力最爛。邊膠玻璃：價格不高也不低。全膠玻璃：價格、保護力中等，問題最多(一個稍微貼歪就整張報廢，當下貼完沒事回家後就浮氣泡，屏下指紋不靈敏等)。UV玻璃：最貴、保護力最好，最看店員功力(膠上厚了屏下指紋不靈敏、膠上多了造成溢膠導致聽筒按鍵進膠等)」。