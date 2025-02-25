50歲生日高興不起來？ 同齡人曝「2無」最可怕：死也不意外的年紀

老去是再自然不過的事，但你能以平常心看待嗎？一名剛過50歲的網友在PTT發文表示，雖然想用「唷呼！我50歲了」的口吻來開頭，但這個生日似乎卻令人開心不起來，除了年齡開始與年輕一輩有差距外，世俗對年長者的期待也成另類枷鎖，引起不少過來人共鳴，更直言到這個歲數，最可怕的正是「沒錢又沒健康」。

提及自我介紹的變化，原PO想像若置身在某個很年輕的團體，向大家介紹自己「大家好，我今年50歲」，輕是代表自己與別人有年齡上的顯著差距，重則代表自己已是老邁、不再有活力，甚至是精力不振、體貌呈現明顯衰老等的象徵，「更糟的是，自己好像除了年老，已經沒有青春了」。

原PO悲嘆，重要的是一般人有點經歷的，都已經擁財富與資產、社會地位，不過這些「世俗價值的象徵」自己卻一樣也沒有，讓他不禁思考，如果出身為日本或美國的外國人，是否同樣也會有這樣的煩惱或憂慮。

「我還是，高興不起來呢」，原PO坦言，雖然每個人都會面臨這樣的一天，但有了這些沉重的想法，就算只是數字的變化，都顯得不再單純。對此，網友們紛紛留言安慰道，「只是個數字而已，不要馬齒徒長就好」、「不要跟別人說你50歲就好，別想太多」、「可以開始準備退休生活了」、「人都會老，只要人老心不老就好」、「看著孩子、孫子就會開心了」。

不少同齡網友也有共鳴，點出過了50歲的心境變化，「50知天命」、「50歲，身體開始掌控你的人生了，身體會告訴你有些事情你不能做」、「50歲就是隨時死掉大家也不會太意外的年齡了」、「其實人到中年很多事都放下了，或者可以更勇敢去做想做的事情，因為日子變少，當下就為自己活」、「50歲並不不可怕，可怕的是50歲沒錢沒健康」。