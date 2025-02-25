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父母賭上房子+老本想開店 1黑歷史她勸退還遭情勒：信貸100萬給我們

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，父母想要拿房子去貸款，加盟飲料店來盈利，讓她十分擔憂。示意圖／ingimage
一名女網友表示，父母想要拿房子去貸款，加盟飲料店來盈利，讓她十分擔憂。示意圖／ingimage

許多人想靠創業來增加收入，日前有位女網友好奇問「現在加盟餐飲業好嗎？」指出，她爸媽沒有和她討論，自行去參觀加盟展，想要把房子拿去貸款，自己出來開店，並說原PO和原PO哥哥想加入也可以，但爸爸年輕時曾經投資失敗，把店開倒過，讓原PO擔心表示「網友能給我們一點意見嗎？」

一名女網友在臉書社團「爆怨3公社」發文表示，爸媽沒跟她討論，就自行去參觀加盟展，而且聽說這次會場大排長龍，父母也興致勃勃的帶回很多資料，說想要把房子拿去貸款，開個加盟店，孩子想加入也可以。原PO表示「爸媽都是餐飲業背景，所以自詡很有經驗，了解開店的成本跟眉角，不會輕易被呼攏，但我爸年輕時曾經投資失敗，把店開倒過，所以我們還是會擔心」。

她指出，爸媽想開一間在南部已經有市場，但北部還沒有的飲料店，認為這樣「很有機會佔到先機紅利」，以後孩子想要回去接手都可以，算是給晚輩後路。不過原PO認為「我希望他們守著養老的錢就好，而且房子拿去貸款，怕風險太高」，而她反對的話，父母就情緒勒索請他們手足，各自去信貸100萬借給他們，父母就不用去用房子貸款了。

文章曝光後，網友建議「顧好自己吧，房子是爸媽買的，其實晚輩也沒有權利管」、「請他們看一些例子吧，例如慶城街的茶魔，風頭過了就是一般的飲料店，利潤不錯，但風險也高，畢竟北部飲料店已經飽和了」、「加盟可以但真的不要信貸，風險太高了吧」、「北部市場不同，不能夠照搬南部的成功模式」、「感覺有點危險，真的要用養老本來拚？」

信貸 情緒勒索 房子 餐飲業

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