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男搭機「為千元太陽餅付3千5行李費」 達人揭機票陷阱：不是便宜一定好

聯合新聞網／ 綜合報導
出國買機票需特別注意行李規範，以免被加收費用。圖／AI生成
出國買機票需特別注意行李規範，以免被加收費用。圖／AI生成

近日一名男子因無法帶太陽餅登機大鬧台中機場，引發網路熱議，機票達人「布萊N」也在粉專分享此事，指出近期類似事件激增，呼籲遊客購買機票時務必看清1條件，別陷入「買最便宜機票」的迷思。

據《TVBS》報導，日前一名男子要從台中機場搭乘廉航香港快運到香港，疑似因花1000元購買的太陽餅不符手提行李限制，當場被加收3500元行李費，頓時氣得在登機門前失控大罵，並被附近民眾拍下大鬧情況。

對此，機票達人「布萊N」發文表示，最近類似情況激增，特別是香港線。他指出，主要原因就是廉航「香港快運」去年（2024）年底將票種重新規畫為4種，將隨身物品、手提行李（登機行李）、托運行李（寄艙行李）、選位等條件徹底分開，而該男子的太陽餅很明顯超出他購買票種的手提行李規範，所以只能乖乖付錢了。

布萊N解釋，這種票種規畫最早是歐洲廉航帶起的風潮，目的就是為了「讓票價變得更好看」，而很多傳統航空為了讓票價有競爭力，也推出只含手提行李、不含托運行李的低價票種。這種調整也會讓各家航空在登機時抓手提行李的規範更嚴格，避免旅客買最低票價來超額搭乘。

布萊N也呼籲，購買機票並非一定要買最便宜的，而是該買「適合的機票」，如果本來就打算出國血拚，或需要在時間上多點彈性，就別虐待自己，買好一點的票種吧。

實際查詢香港快運購票系統，共有4種票可供選擇，最便宜的「輕便飛」僅能攜帶1件能放入前方座位下方的隨身行李，次低的「經濟飛」可帶1件隨身行李和1件手提行李，第3種「隨心飛」是1件隨身行李和1件20公斤的托運行李，最後價格最高的「無憂飛」，則是除了1件隨身行李、1件手提行李外，還有32公斤的托運行李及免費選位，4種票價價差100元至300元不等。

廉航香港快運將機票分為4種。圖／截自香港快運網站
廉航香港快運將機票分為4種。圖／截自香港快運網站

便宜機票 太陽餅 廉航 香港

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