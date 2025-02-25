遊日買太多…整袋免稅品忘在關西機場！她耐心解關卡 5天取回失物

在國外遺失東西比在台灣更令人感到頭痛，一名網友表示自己去日本玩回來時，上了飛機才發現有東西忘在機場，只好到台灣再聯繫機場協助，並將超詳細的尋物過程發出來分享，希望可以幫助到有需要的人。

一名網友在Dcard發文分享，自己日前去大阪旅遊買太多東西，在關西機場準備出境返台時，不小心把整袋價值近6千元的免稅商品遺留在安檢區，直到飛機起飛才發現。

17日原PO下飛機後先尋求桃園機場幫助，但得知要自行連絡關西機場，原PO上網查詢後發現，關西機場有失物招領表單，可以用英文或日文填寫，內容包括遺失時間、遺失地點還有物品的特徵等資訊，原PO建議描述越詳細越好，方便機場人員尋找。

送出表單後，當晚原PO就收到回信表示已找到物品，並會保管兩周，若無人領取會轉交當地警察局，不過無法直接寄回台灣。領取方式只有兩種：1.本人或代理人到機場自取；2.寄送到日本國內地址，原PO選擇請航空公司當代理人幫忙領取。

18日原PO先將自己的航班資料以及關西機場的郵件寄信給「華航行李查詢組」（聯絡信箱：tpellcibox@email.china-airlines.com），接著就時不時打電話過去，終於在打到第五通時被接通。確認華航關西的地勤可以代收後，便按照關西機場的要求寫了簡易的英文授權書並簽名，回傳電子檔給關西機場，19日收到授權許可的回覆後就靜候華航的消息。

20日華航通知原PO已領到包裹，留下地址及護照資料後，21日就寄到家了。

在機場遺失物品到取回僅花短短5天，讓原PO非常感謝所有工作人員的幫忙，並將整個過程記錄下來，希望可以幫助到有相同困擾的人。