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空間管理大師？台南「帆布車棚」蝦皮店到店開張 網驚：颱風不會吹跑嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
「蝦皮店到店」遍布全台，此為新聞示意圖。 聯合報系資料照
「蝦皮店到店」遍布全台，此為新聞示意圖。 聯合報系資料照

主打物流服務的「蝦皮店到店」廣設據點，在許多地方都能看見它的蹤影，近日有網友發現，竟有門市直接設在帆布搭建的車棚裡，掀起熱烈討論。

照片在臉書社團《學甲之美》瘋傳，可以看到「蝦皮店到店」竟然設在用帆布搭建的車棚裡，據了解，這間位於台南市佳里區佳里興的店到店才剛啟用。

對此，不少網友表示，「這也行，人才啊」、「有夠特別，完善的空間利用」、「可能房租太貴了節儉一下，會不會以後變露天的自助式」；也有網友質疑道，「連租屋都省了，真是奇葩，這樣颱風天貨物不會吹跑嗎」、「至少也用個貨櫃屋」、「是為了避稅嗎」。

根據蝦皮官網上的「店到店」招租說明，其店面需符合三項條件，包含：一、店面位於一樓且店面前方路寬需8米。二、店面面寬在3.6米以上，營業可用面積13坪以上。三、以方便附近住戶為最優先考量，包含好停靠、交通要道或大型腹地中心等。

台南 蝦皮

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