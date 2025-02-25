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搭台鐵突不適…乘客連續暖心相助 日旅客超感動：說再多謝謝也不夠

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本遊客在自強號上受到善良台人幫助，讓她感激在心。 聯合報系資料照
一名日本遊客在自強號上受到善良台人幫助，讓她感激在心。 聯合報系資料照

一名日本旅客近日搭乘台鐵自強號列車，因身體不適無法站立，不得已在車廂內席地而坐。她鼓起勇氣向台灣乘客求助，意外獲得熱心女學生與其他乘客的暖心協助，讓她感動不已，並在社群網站Threads上分享這段經歷。

這名日本網友nonko99表示，當時她從台中搭乘自強號前往桃園，因為自己有慢性病需持續服藥，需要多攝取水分，否則容易引起血栓。但因為在國外對環境不熟，對洗手間的位置沒有概念，因此她選擇少喝水。不料，因只買站位票，長時間站立、加上列車晃動與疲憊不安，她突然感覺噁心想吐，只能直接坐在地上。

為了避免影響他人，她用翻譯機向身旁的台灣女高中生請求幫忙，希望對方能在桃園站到站前提醒她。沒想到，女學生不僅表示沒問題，還主動讓座，並在自己下車前請其他人繼續幫忙。接手協助的台灣男性乘客也透過翻譯機安慰她：「沒關係，請放心，我會幫你把行李拿下車。」這一連串善舉讓她深受感動，直呼：「說再多次謝謝也不夠！」

這則貼文曝光後，許多台灣與日本網友紛紛留言，有人感動表示：「這就是台灣人的溫暖！」、「台灣的年輕人真的很善良！」也有網友補充實用資訊，提醒這位旅客「台灣的火車、捷運站、警察局、加油站及超商內幾乎都有免費廁所，不需要擔心水分攝取問題」。

這起事件充分展現出台灣社會的熱心與友善，這名日本旅客最後也表示，「下次來台前會做更充分的準備，希望下次能再來台灣旅遊」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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台灣人 台鐵 日本 自強號

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