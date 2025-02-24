快訊

中壢運動公園區段徵收完工啟用 市長張善政宣布蓋桃園巨蛋

民調／5成6民眾認大罷免弊大於利 這三人遭指幕後推手

經典賽／中華隊資格賽陷入絕境 12強世界冠軍能載舟亦能覆舟

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣神秘產業！銀樓一代如何起家？內行曝有錢沒錢兩樣情：要東家賞識

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣遍布著大大小小的銀樓，近日就有網友好奇，這些銀樓業者在最初究竟是如何入行的？圖／ingimage
台灣遍布著大大小小的銀樓，近日就有網友好奇，這些銀樓業者在最初究竟是如何入行的？圖／ingimage

台灣遍布著大大小小的銀樓，近日就有網友好奇，這些銀樓業者在最初究竟是如何入行的？

原PO在threads發文，好奇要如何在無人帶領的情況下成為「銀樓一代」？在他的認知中，銀樓幾乎都是家傳本業跟家族事業，也很難查到供應商、加工廠、進口商的資料，讓他直呼「銀樓產業真的好神秘」。

許多網友和原PO一樣好奇，因為大部分銀樓業者真的都很低調，「銀樓商人都超低調，我看過開銀樓的爺爺，他的打扮很樸素一點也不像有錢人」、「真的，太神秘了，供應商完全是商業機密」、「我也有想過銀樓的這些事情欸，但真的很神秘」。

有網友表示，要做銀樓的首要條件就是本金要夠，「圈子很封閉，入門資本夠才能玩」、「要開一定要有牌照，金鋪要開得好，口袋要很深，因為貴金屬進出都是現金交易。基本上鄉下不起眼的金舖，存貨及呆滯現金都有數千萬元，大間一點的，保險箱都要準備上億的存貨和現金，給您參考一下入門門檻 」、「拿個幾百萬出來，然後短時間不會回本」。

若沒有雄厚的資本，那就只能從學徒做起，「我爸爸年輕的時候是從學徒做起的」、「理想上是能夠進入一間銀樓開始做，做久了有人脈就比較有機會」、「以前有些是學徒入行，那就是沒錢的，但靠手藝工細去慢慢賺，夠一定資金後，再加上東家賞識，肯把金條先賒給學徒，這樣沒太多資金才幹得起來」。

但也有網友表示，銀樓產業也不是像大家想像的那樣光鮮亮麗，「我有認識銀樓供應商，感覺現在不好做耶，看他們也是做得蠻辛苦的。而且技術都在老師傅身上，沒有年輕人要學了」、「正常人一輩子走進銀樓幾次？新婚，生子就兩次。早期還有當兵退伍、就業升官有買金銀飾的需求，幫派兄弟掛行頭有需求。外行人以為很削，時代在變化，那是往事了。剩銀樓營業牌登記值錢」。

年輕人 本金 銀樓 門檻

延伸閱讀

蛀牙是「情侶病」！醫曝還可能得胃癌、B肝 提安全接吻5重點

經典賽／中華隊吞兩敗！為何不派「12強人馬」資深球迷曝3關鍵

根本沒病！粗心醫生弄混病歷 義男想拔智齒卻被「切掉下巴」

星巴克也有惜福優惠！這些品項過7點7折 資深「乞丐超人」曝更多打折時段

相關新聞

台灣神秘產業！銀樓一代如何起家？內行曝有錢沒錢兩樣情：要東家賞識

台灣遍布著大大小小的銀樓，近日就有網友好奇，這些銀樓業者在最初究竟是如何入行的？

消費超高！他點名一國家「絕不二訪」：商旅價格堪比日韓五星飯店

出國旅遊心得因人而異，一名網友在Dcard發起討論，以「絕對不想二訪的地方」為題，表示自己會選新加坡，因為當地不僅天氣悶熱、景點偏遠，平均消費也高，分析如果搭乘傳統航空價格還偏貴，不論是住宿或是食物都比香港貴，卻不如香港好吃，貼文曝光引起網友熱議。

法國最低工資多2萬、年假多2倍…他質疑台灣物價世界貴 內行舉數據駁

台灣的物價對比其他國家，真的是最貴的嗎？一名男網友發文，指出台灣最低工資為28590台幣，法國為47956台幣，且工作滿一年的年假也比法國多，薪資和年假的差異讓他質疑台灣的物價是否是「最貴的」。

夫妻搭星宇將毛毯「藏袋中拿走」 她目睹全程怒罵：超丟臉

飛機提供的毛毯在抵達後，通常需要留在座位上，不可以擅自將它帶走。有一名女網友搭乘星宇航空從日本返台，全程目睹前方夫妻拿了毛毯後，竟將其藏入背包中試圖帶下飛機，原PO當下立即告知空服員，不過不知道後續如何處理，她也在文中直呼：「真的超丟台灣人的臉！」

「年輕人借我零錢買便當…」 阿婆得手後下秒改買1物！結局反轉全網炸鍋

若有人向你求助，你會伸出援手嗎？一名男網友分享，近期在超商遇到一個阿婆，開口向他借錢買便當，沒想到他給出200元後，阿婆竟直接跑去買菸，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

對台灣觀光客印象差？排隊1行為被日本店員嫌棄：沒羞恥心

不少國人喜愛去日本旅遊，不僅交通方便，即使語言不通也不用太擔心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。