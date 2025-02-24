台灣神秘產業！銀樓一代如何起家？內行曝有錢沒錢兩樣情：要東家賞識

台灣遍布著大大小小的銀樓，近日就有網友好奇，這些銀樓業者在最初究竟是如何入行的？

原PO在threads發文，好奇要如何在無人帶領的情況下成為「銀樓一代」？在他的認知中，銀樓幾乎都是家傳本業跟家族事業，也很難查到供應商、加工廠、進口商的資料，讓他直呼「銀樓產業真的好神秘」。

許多網友和原PO一樣好奇，因為大部分銀樓業者真的都很低調，「銀樓商人都超低調，我看過開銀樓的爺爺，他的打扮很樸素一點也不像有錢人」、「真的，太神秘了，供應商完全是商業機密」、「我也有想過銀樓的這些事情欸，但真的很神秘」。

有網友表示，要做銀樓的首要條件就是本金要夠，「圈子很封閉，入門資本夠才能玩」、「要開一定要有牌照，金鋪要開得好，口袋要很深，因為貴金屬進出都是現金交易。基本上鄉下不起眼的金舖，存貨及呆滯現金都有數千萬元，大間一點的，保險箱都要準備上億的存貨和現金，給您參考一下入門門檻 」、「拿個幾百萬出來，然後短時間不會回本」。

若沒有雄厚的資本，那就只能從學徒做起，「我爸爸年輕的時候是從學徒做起的」、「理想上是能夠進入一間銀樓開始做，做久了有人脈就比較有機會」、「以前有些是學徒入行，那就是沒錢的，但靠手藝工細去慢慢賺，夠一定資金後，再加上東家賞識，肯把金條先賒給學徒，這樣沒太多資金才幹得起來」。

但也有網友表示，銀樓產業也不是像大家想像的那樣光鮮亮麗，「我有認識銀樓供應商，感覺現在不好做耶，看他們也是做得蠻辛苦的。而且技術都在老師傅身上，沒有年輕人要學了」、「正常人一輩子走進銀樓幾次？新婚，生子就兩次。早期還有當兵退伍、就業升官有買金銀飾的需求，幫派兄弟掛行頭有需求。外行人以為很削，時代在變化，那是往事了。剩銀樓營業牌登記值錢」。