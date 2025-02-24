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消費超高！他點名一國家「絕不二訪」：商旅價格堪比日韓五星飯店

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友點名不想二訪的國家，貼文引發網友熱議。 示意圖／ingimage
一名網友點名不想二訪的國家，貼文引發網友熱議。 示意圖／ingimage

出國旅遊心得因人而異，一名網友在Dcard發起討論，以「絕對不想二訪的地方」為題，表示自己會選新加坡，因為當地不僅天氣悶熱、景點偏遠，平均消費也高，分析如果搭乘傳統航空價格還偏貴，不論是住宿或是食物都比香港貴，卻不如香港好吃，貼文曝光引起網友熱議。

原PO表示新加坡應該是他不會二訪的地方，首先短期休假去新加坡不划算，反而去港澳只要選對航班，機票價格有機會只要新加坡的一半；食物方面，他喜歡港式勝過東南亞料理，住宿的話新加坡比香港更小也更貴，他忍不住抱怨「去新加坡住商旅都能去日韓住五星酒店外加早餐」。此外，悶熱的天氣也讓人很難受，加上新加坡的新式英文外地人聽不太懂，語言不如港澳一樣無障礙，雖然新加坡旅行難度不高，但他認為舒適度極低。

貼文曝光後引起不少網友共鳴，「貴、食物普通，景點美歸美，但不知道為何心中毫無波紋」、「新加坡真的蠻無聊不適合旅遊的，所有景點都是人造硬搞出來的」、「非常不喜歡有些餐廳拿到帳單會多出20%稅以及濕紙巾等無預期驚喜，有種文化貧乏感」、「新加坡應該是一個特地去就會很不划算的國家」、「新加坡真的超無聊，毫無生活可言」。

不過也有網友反駁，「新加坡我蠻喜歡的欸，感覺景點們都很近，也蠻特色的啊」、「我還蠻愛新加坡的耶，假如只要逛個兩三天，還能順便去馬來西亞」、「新加坡是這世界上我最想一輩子待在那邊的地方，是台灣一輩子做不到的環境」、「新加坡我個人蠻喜歡的，城市打理得很乾淨舒適」。

還有網友點名其他地方，「香港，被店員罵過後再也不想去」、「香港耶，高物價、街道髒亂、吃個飯還要被趕，壓力超大」、「身邊的朋友們不約而同都說香港，還沒聽過有人想二訪的」、「絕對是越南！整體環境讓人真的覺得很不舒服」、「澳門⋯覺得沒什麼東西可以玩也沒啥可買」、「泰國、菲律賓完全不想二訪，除了便宜沒優點」、「去年去埃及，結果當地人問我要不要騎駱駝到金字塔附近，然後短短不到1公里收了200美元」。

出國旅遊 新加坡 香港

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