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法國最低工資多2萬、年假多2倍…他質疑台灣物價世界貴 內行舉數據駁

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友列出法國最低工資，質疑台灣的物價是否「最貴」。圖／Ingimage
一名男網友列出法國最低工資，質疑台灣的物價是否「最貴」。圖／Ingimage

台灣的物價對比其他國家，真的是最貴的嗎？一名男網友發文，指出台灣最低工資為28,590元，法國折合台幣為47,956元，且工作滿一年的年假也是台灣的數倍，薪資和年假的差異讓他質疑台灣的物價是否「最貴」。

一名男網友在Dcard發文，指出台灣每個月最低工資為28,590元；法國每月最低工資約新台幣47,956元，台灣國定假日雖然比法國多6天，但工作滿一年，台灣只能放7天年假，法國則有25天年假，工資和年假差異讓原PO對物價產生疑惑，質疑台灣的物價是否是最貴的。

此文一出，不少網友指出按照台灣薪水與物價的比例算，台灣放眼全世界都是非常貴的，「台灣不是最貴的，但是以薪水跟物價、房價的比例來看確實在全球算非常貴的，很多不願意承認」、「台灣物價本來就很高啊，工時長、特休又少」。

也有網友列出台灣和法國GDP的差異，反擊原PO，「根據美國《全球金融》列出的排行榜，台灣在經『購買力平價』（PPP）調整後的人均GDP達到73,344美元，排名14名，法國僅29名，意味購買力平價衡量下，台灣人均經濟產出超越了法國，明明一堆客觀數據可以參考討論，偏要用片面又不完全的個人感受來帶風向，沒有意義」。

另有網友提到歐洲最貴的開銷是房租、交通、電費，不能只看單純的「物價」，「歐洲最誇張的必要開銷是房租跟交通，外食不是必要沒什麼好比的，超市的價格也和台灣差不多，但房租就可以吃掉一半以上的薪水，然後想租還不一定租得到」、「你要不要查一下核能大國法國電費多高？一個國家的物價不是只有看某些商品或服務的價格」。

國定假日 法國 物價 特休 薪資

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