夫妻搭星宇將毛毯「藏袋中拿走」 她目睹全程怒罵：超丟臉

飛機提供的毛毯在抵達後，通常需要留在座位上，不可以擅自將它帶走。有一名女網友搭乘星宇航空從日本返台，全程目睹前方夫妻拿了毛毯後，竟將其藏入背包中試圖帶下飛機，原PO當下立即告知空服員，不過不知道後續如何處理，她也在文中直呼：「真的超丟台灣人的臉！」

一名女網友日前在Threads上發文，表示自己常在網路上看到有人將機上毛毯帶回家，沒想到這次真的讓她遇到了。原PO所搭乘的星宇航空是由日本返台，當時她全程目睹了前座的夫妻向空服員索取毛毯後，沒有拿來使用，而是偷藏在扶手的空隙中，再塞入毛帽裡面，趁其他乘客準備下機前，才將毛毯全部藏進隨身背包中。

原PO也補充，當下她和朋友假裝談論毛毯是否能帶走，以此「告誡」那對夫妻，沒想到對方只是回頭看了一眼，並交頭接耳地討論著，持續進行手邊動作，似乎對此提醒不以為意。原PO見狀只好告知空服員，請他們處理，後續發展如何，似乎尚未有回應，誇張行徑也讓她忍不住喊道：「真的超丟台灣人的臉！」

貼文曝光後，燃起一票網友的怒火，「超可憐、家裡沒被子」、「也太肖貪了，誇張欸」、「都有錢搭飛機出國了，是有這麼缺一條沒多少錢的毯子嗎？」、「應該把他的臉拍出來，真是沒水準」。

也有不少人表示，自己從來不敢用機上的毛毯，竟然還有人會想帶回家，「平時有人嘔吐什麼的，我們在機上都是用毛毯來擦的」、「毯子跟枕頭⋯我都不用耶，因為每年搭機出差出遊4-50次，看過太多人把這2個東西鋪在地上當腳墊使用」、「怎麼會有人拿這種共用的東西，不覺得髒嗎？」