「年輕人借我零錢買便當…」 阿婆得手後下秒改買1物！結局反轉全網炸鍋

若有人向你求助，你會伸出援手嗎？一名男網友分享，近期在超商遇到一個阿婆，開口向他借錢買便當，沒想到他給出200元後，阿婆竟直接跑去買菸，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在臉書社團「爆廢公社」表示，近期去超商買咖啡，打算在用餐區休息一下，這時一名身穿紫紅色的白髮阿婆突然開口問「年輕人，可以借我一點零錢嗎，我想要買個便當吃」，雖然當時愣了一下，但還是掏出200元給她，阿婆拿到後也不斷道謝。

這名男網友進一步說明，正當以為自己做了好事時，竟發現阿婆把錢拿去買菸，接著熟練地撕開包裝，走到超商外大大地吸了一口，他內心瞬間崩潰，心想「難怪大家說好心沒好報！」，不料他一走出超商，阿婆又來問「年輕人，可以借我零錢嗎，我想買便當...」，讓他氣得大罵「你剛剛不是才跟我借，難道忘了嗎？」，阿婆聽到後，瞬間就逃離現場，讓他傻眼回「根本是職業慣犯！」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這就是為什麼我寧願買罐頭給浪浪吃，也不會花錢幫人」、「現在一堆捷運站、車站都有借錢哥、借錢姐，感謝他們讓社會更冷漠」、「遇到這種我一律說找警察幫忙，就會落跑了」、「看來物價通膨是真的，以前被要50，現在直接要200」、「一般都是騙加油錢的，現在變成便當了嗎」、「這種就直接買便當給對方，發票要收好」、「你人真好，換我的話直接抓住阿婆報警了，這是詐欺罪」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康