對台灣觀光客印象差？排隊1行為被日本店員嫌棄：沒羞恥心

不少國人喜愛去日本旅遊，不僅交通方便，即使語言不通也不用太擔心。一名網友去日本旅遊，在某間店看到有2位台灣人，其中一位把要結帳的商品給在隊伍中的另一位，卻被店員制止，店員同事還抱怨「台灣人素質」，令他相當難過，也不禁好奇：「原來日本人對台灣觀光客的印象很差？」

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，他之前去日本心齋橋逛街，在某間店看到有一位台灣人在排隊結帳，他朋友後來也要結帳，於是把要買的商品給對方一起結帳，沒想到卻被店員制止。由於語言不通店員只好比手畫腳說NO，並指著隊伍最後面，意思是友人應該要排隊而不是插隊給排隊的人結帳，友人則是拿手機翻譯給店員看，但仍不通融，最後友人就把商品放回去，決定不買了。

後來原po聽到日本店員的同事對該店員說，「又是台灣人素質嗎？不守規矩卻要人通融真是煩人，沒羞恥心」，他聽了之後有點難過，心想「原來日本人是這樣看待台灣人的嗎？」，引起網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「說真的台灣人素質有時候很像中國人，便宜行事的風格與態度」、「排隊本來一開始就得一起排著，而不是後來合併，這是很多台灣人在國外讓人很詬病的東西」、「不意外，台灣人奧客也很多」、「做過服務業就知道台灣人有多少刁民，每次看到『台灣最美的風景是人』這句話都覺得很可笑」、「只能說是我國人的國際觀不足，但不是很嚴重的點所以關注的人也少，導致出國鬧笑話的人也多」。

不過也有人認為，「一起結帳應該還好吧，又不是排在友人後面再打一單」、「也太嚴格了吧，假設家人在排隊了，而我逛一逛看到想買的，拿去給家人請它順便幫我結帳，這到底哪裡礙到人，又不是請家人讓我插隊」、「如果不是誇張多的東西要一起買，這種解壓縮世界各地到處都是吧，丟臉的是被制止還不聽話」。

有網友則表示，各國都有素質差的人，沒必要開地圖砲，「這日本店員直接開地圖砲，素質差到極點，照他邏輯，我在台灣也看過日本觀光客插隊，我是不是也要認為日本人素質都這樣？」、「我明明也看過日本人做一樣的事啊，不過算人頭的排隊(例遊樂設施)就真的母湯，然後每個國家的人品素質本來就有好有壞，實在是沒必要為此傷心還什麼的，也不用上升到整個國家形象」、「日本現在對所有觀光客印象都很差，不限台灣人」。