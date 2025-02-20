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他做水電年收200萬被女友嫌棄「狂比較」 過來人：是稀缺型人才

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友是水電工程師，年收入約200~300萬，卻一直被女友嫌棄，甚至一直拿身邊朋友和他比較，令他氣到想分手放生。示意圖／ingimage
有網友是水電工程師，年收入約200~300萬，卻一直被女友嫌棄，甚至一直拿身邊朋友和他比較，令他氣到想分手放生。示意圖／ingimage

情侶之間需互相尊重，感情才能維持長久。一名網友是水電工程師，年收入約200~300萬，卻一直被女友嫌棄，不相信他有這種收入，甚至一直拿身邊朋友和他比較，令他氣到想分手放生。

一名網友在Dcard「感情板」發文，他的工作是在做水電工程，女友一直嫌棄他28歲了怎麼不去學點東西，找好一點的工作，但他認為自己的職業是技術性工作，且自己接工程年收入有200~300萬，雖然不算高但已經算好了，跟女友分析後對方仍不相信，認為不可能有這種收入。

原po女友身邊的男閨蜜或男生朋友都做設計師、保險汽車業務、工程師、健身教練或自己開店，年薪從150~400萬都有，女友一直拿他們和他比較，令原po不禁直呼，「那麼優秀你去跟他們在一起啊」，認為自己一直都在拚事業。

網友紛紛表示，「我怎麼覺得你的工作比較好」、「都想好了就分啊，找個能理解自己的，價值觀不一樣很難在一起」、「做業務跟健身教練才不穩定吧」、「你女友收入呢？ 200萬還會嫌你薪水太少，這女的根本不愛你，只是想找ATM，你沒有自己的尊嚴嗎？還要跟這種人在一起也蠻好笑的」、「他只是覺得你工作不體面，出去沒面子，年收200~300很厲害！這種不識貨的女友還是放生吧」、「職業濾鏡」、「做工沒有不好，這種體力活很令人敬佩，不但累有時候還很危險，而且你的薪水算不錯了，水電超專業，以後是稀缺型人才」。

有網友則分享經驗，「我一些水電朋友生活都不錯耶，都各自買房、買車了」、「我覺得會做水電的男人很讚欸，之前前男友對未來沒方向感就希望他去學做水電，雖然真的很辛苦，但做這行不用怕沒未來，有一技之長，還能賺錢多多，就算之後不做師傅，家裡水電壞了也不用擔心」。

有網友表示，水電工程要有技術還要有腦袋，自己接案子不用被剝皮，時間又可彈性利用，「我跟老公就是在年前一個禮拜出去玩，都不用過年跟人家大塞車，而且收入挺好的啊！」。

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