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婦科名醫遭質疑開黃腔與粉絲互動 支持者挺：老公唯一接受的男人

聯合新聞網／ 綜合報導
名醫劉偉民被譽為婦科界最帥的黃金單身漢，時常重訓鍛鍊健壯體格。 聯合報系資料照
名醫劉偉民被譽為婦科界最帥的黃金單身漢，時常重訓鍛鍊健壯體格。 聯合報系資料照

北醫學大學附設醫院婦產科名醫劉偉民，遭網友在Threads上指出常利用臉書、IG發表對女病患有性暗示的言語，且不時表示「前女友」會綁好頭髮，蹲下等疑似性行為用語，令人感受不佳，呼籲女性避開該名醫師，但也有網友在他臉書上留言「劉醫師是老公唯一能接受的第二個男人」，力挺其醫術。

醫師劉偉民昨(19)日透過臉書分享看診經歷，表示有位「面貌姣好的輕熟女，因為子宮內膜異位症來看診」，在內診時因為觸到病患陰道深處沾黏部位，讓該名女病患立刻發出「嬌痛聲」，醫師便詢問患者：「你和男友發生性行為時會痛嗎？」患者則表示：「不會耶，可能他們都太短」，讓他回問：「奇怪，我的食指比一般男人那裡短很多耶」。因為涉及不當性聯想，有網友在Threads上表示：「我吐了，北醫婦產科名醫，女生們請避開」。

事實上，從劉偉民的臉書IG上不時會看見劉醫師喜好以開黃腔來與網友、粉絲互動。他在今年西洋情人節當天發文表示：「想起多年前某一個情人節往事，出差回國正逢情人節，前女友在家等我，她為了要給我驚喜，一進門她含情脈脈的蹲下，頭髮已經綁好」。隨後又發文：「北醫下班特別來診所看看因應情人節換上兩幅新進的大幅畫作，雖然沒穿衣服，但是很喜歡小姐姐青春無瑕的樣子」。

劉偉民於17日po出病患贈送給他的禮物表示：「手術前送我很漂亮的鮑魚罐頭，手術後又送了飽滿的烏魚子，無限的遐想，她說隨時可以入口」，當中的性暗示用語也讓網友反映，當事人看到這文章不知道會怎麼想，劉偉民則親回：「她尺度很大」。也有網友力挺劉醫師：「此篇po文並無任何腥羶之說，隨時可以入口就是方便的一口吃烏魚子，是粉絲們被劉醫師誤導了！看他的po文需學會鬥智」。

劉偉民歷經過兩次婚姻，第二次婚姻因小22歲的妻子外遇而離婚，去(2024)年他接受媒體訪問時還大方表示，即使活到了這個歲數，男人還是會有性需求。

劉偉民過去曾被一名周姓女子指控，2016年間讓他開刀摘除卵巢囊腫後影響生育，還竄改手術同意書，涉過失傷害、偽造文書等罪。台北地檢署在2020年送交醫審會鑑定，認定劉偉民無過失，罪嫌不足，給予不起訴處分。

北醫 婦產科 醫師

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