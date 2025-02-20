他接3數字開頭來電稱「涉詐欺」 反查是真郵局電話信了…894萬全騙光

「真正的司法機關不會透過電話辦案」，警政署近期公布一起電話詐騙事件的手法，一位詐騙受害者在接獲開頭為「+886」、自稱是郵局的來電，告知他遭冒名申請租屋補助、涉及詐欺，需配合調查，最終被騙走894萬元積蓄。警方提供防詐四要點及詐騙話術的解析，提醒民眾保持警覺，不要輕信來路不明的電話。

內政部警政署於「165打詐儀錶板」分享一則詐騙事件，該案發生於今年1月6日，受害人接到一通來電顯示開頭為「+886」的電話，對方自稱是郵局人員，嚴肅地告知他身分證件遭他人冒用申請租補，已涉及詐欺案件，要求他配合調查，隨即表示會將電話轉接至「現場員警」，請受害人與對方說明。

受害者指出，自稱是高雄市警察局的詐欺承辦員警向他表示，此案屬刑事案件，若不積極配合，恐被列為共犯，甚至影響個人信用與財務安全。

受害者心生疑惑，立刻查詢來電號碼，發現去掉「+886」後，確實與郵局的官方電話相符，因此深信不疑。之後，對方為了安撫他，還主動向其索取LINE ID加好友，並傳送一份帶有官印與受害者姓名的「公文」，強調這是「最高機密的辦案程序」，不可對外透露。該名假員警隨後表示，為確保資金安全，必須將財產進行代管公證，暫時轉移至安全帳戶，待案件調查完畢後歸還。

受害者在對方的恐嚇與催促下，分批匯款及面交現金，共計損失894萬7500元。然而數日後，受害者仍未收到任何回應，放心不下的他決定撥打警局電話求證，才驚覺自己遭到詐騙。而先前與他聯絡的假郵局行員與警方皆已失聯，LINE帳號遭封鎖，電話也無法接通，讓他後悔萬分，「真正的司法機關不會透過電話辦案，更不可能要求民眾匯款或面交財產」。

針對此案，警政署解析其中的三大詐騙話術：

1、假郵局客服謊稱證件遭冒用涉及刑案，轉介假警察。

2、假警察傳送假公文、假法院通知書，營造涉案氣氛。

3、假警察謊稱代管財產，要求匯款及面交。

警政署也提醒民眾，詐騙集團常利用技術修改來電顯示，使其看似為官方電話，增加可信度，並提供防詐四大要點：

1、「+886」開頭的來電為境外電話，極可能是詐騙。

2、檢警機關不會透過電話或LINE辦案，也不會要求代管財產。

3、若有檢警要求匯款、面交、資金轉移，皆屬詐騙手法。

4、接獲疑似詐騙電話，應立即掛斷，再撥打官網電話或165防詐專線查證。