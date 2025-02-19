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她為挽回男友花37K請法師 復合術沒用崩潰喊：失戀還被騙

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友希望透過法術，來跟男友復合，沒想到落入詐騙集團圈套，被騙了3萬7千元。圖／AI生成
一名女網友希望透過法術，來跟男友復合，沒想到落入詐騙集團圈套，被騙了3萬7千元。圖／AI生成

愛情常常使人盲目。日前一位女網友抱怨，她在網路上看到「感情求和」的法術，為了挽回跟男友的感情，她陸續花了3萬7千元，不斷相信藉此可以挽回感情，結果卻發現是詐騙，讓她崩潰表示「失戀已經很傷心了，不要再被騙錢了」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，她無意間在網路看到一個「求和之術」，對方宣稱「你們（原PO與男友）從生辰八字來看是正緣，師傅會根據你們二人的資料一對一煉製強勢斬桃花術與狐仙心靈縫合術，以及狐仙強效鎖芯和合術，修補你們的月柱」等話術，她聽從要求匯款了1萬3千元，對方說不會再多收其他費用。

但後來對方宣稱「因為尋求別的法師，造成無法順利施術，為了解除這個邪術，才能進行下一個法術，必須花3萬9千元」，等到原PO反應「真的沒有效果」，對方又告知「因為妳的正牌被下不好的法術，破壞二人的磁場」等等，又要收取2萬元，直到原PO回應「我真的只剩下8千元了」，對方妥協收取8千元後，她滿心期待成果，最後仍被騙，前前後後共被騙了3萬7千元。

原PO指出，該名師傅的官網底下，有很多人寫說「真的有復合，且感情變好了」，於是她當時才相信，不過事後她認真去看官網的好友跟點讚人數，才發現裡面都是詐騙集團的人。她哀痛表示「希望那些一心渴望復合的人，不要再相信了，失戀已經很傷心了，別再被騙錢」。

文章曝光後，許多網友回應「一定是戀愛腦」、「3萬7千元妳知道可以填補多少愛情嗎？」、「怎麼不拿去買漂亮衣服呢？」、「怪力亂神妳也信？果然詐騙是最好賺的產業」、「這種法術有用的話，就不會有那麼多人離婚了」、「跟妳分手的另一半是對的」、「2025年了還有這種傻子，難怪詐騙這麼好賺」、「其實也不能怪原PO，有時感情就是這樣，盲目的只想要挽回，殊不知這是被利用的好機會」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

愛情 詐騙集團

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