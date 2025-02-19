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外送員偷吃便當還挑食！他怒控外送鬼故事層出不窮：平台視若無睹

聯合新聞網／ 綜合報導
期待已久的外送，到手時卻發現已經被人偷偷吃光，想想就令人生氣。近日有網友在網路發文，分享自己遇到的外送「鬼故事」，引起網友熱議。聯合報系資料照片
期待已久的外送，到手時卻發現已經被人偷偷吃光，想想就令人生氣。近日有網友在網路發文，分享自己遇到的外送「鬼故事」，引起網友熱議。聯合報系資料照片

期待已久的外送，到手時卻發現已經被人偷偷吃光，實在令人生氣。近日有網友在網路發文，分享自己遇到的外送「鬼故事」，引起網友熱議。

有網友在threads發文，表示自己用外送平台點餐，收到餐點時卻發現餐點被外送員吃掉了！更過分的是，外送員還挑食，留下了青菜沒有吃，害原PO還得處理廚餘。

向外送平台申訴後，平台也僅僅進行了退款，「偷吃外送員繼續讓他外送，消費者叫外送要賭一下，今天的餐點會不會被吃光，很刺激」。

許多網友也有類似的經歷，「女友上次用UE訂兩塊雞排，外送員傳訊說已抵達，她馬上衝下樓，結果雞排不見了，只聞到一樓樓梯間淡淡的雞排香味，只能摸摸鼻子連絡客服投訴並申請退款」、「我的麥當勞是直接被幹走屍骨無存」、「春節在台南點一次uber eat也是主餐便當被幹走，只剩加點小菜」、「我有被偷吃pizza過⋯原本以為是翻車，最後店家再送來新的一份時，才發現原本的是被偷吃了」。

也有網友表示自己被外送員惡整過，「叫過披薩，沒偷吃，可是應該平放的盒子給我立著，披薩變成整坨黏黏的起司麵糰」、「我留個負評直接被盜用名字跟手機去訂餐廳還有問銀行貸款，然後三不五時就用未顯示來電來煩我」。

有網友建議原PO報警，「有監視器就報警，上個月才報警過一次，也是外送員偷吃，這種人就是要給他教訓，地檢署才是他應該去的地方」、「有監視器的話記得報警用告的，這種咖就是看準公司沒什麼活人能管到才敢這麼大膽，沒有人出手他真的不會記得教訓 」。

更可怕的是，有網友反應自己曾受到外送員的騷擾，但不論遇到是打電話、手機傳送messenger騷擾還是當面搭訕，和平台投訴投訴的結果永遠只有將外送員調離，而不是開除！

該網友還表示，自己已經盡力保護自己，但受到騷擾時卻還得向客服「發誓」自己沒有讓對方有機可乘，「客服會一直問你：請問你有從中感受到性意圖嗎？你接觸時有和對方聊天嗎？」，不但不譴責騷擾犯，還想找顧客被騷擾的原因，「平台到底有沒有要嚴厲處分？不是說不容許違規的外送員？」

便當 外送員 外送平台 客服 消費者

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