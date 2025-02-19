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恐龍家長出沒！遇路人媽沒禮貌併桌 他提醒竟遭怒嗆：不要生小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友到速食店用餐，遇到一名母親未經詢問就強行與他併桌。路透
有網友到速食店用餐，遇到一名母親未經詢問就強行與他併桌。路透

身教大於言傳，父母要先以身作則，為孩子樹立榜樣。有網友到速食店用餐，遇到一名母親未經詢問就強行與他併桌，後來他認為該名母親的行為不太有禮貌，向前與對方反映，沒想到卻與對方發生口角，甚至還被罵「我希望你以後不要生小孩！」，讓他當場傻眼。

該名網友在PTT上發文，日前他獨自到麥當勞內用，坐在一個雙人桌，結果突然有位媽媽，未經詢問就自顧自地將私人物品放置在原po位置的對面，同時招呼老公及孩子坐進他隔壁的雙人桌。

不僅如此，原po表示當下該名母親拿出紙巾擦桌子，還把他吃完的食物盒子推向他那邊，然而當原po還沒反應過來時，該名母親眼見餐廳另一側的座位有人離開，就立刻帶著家人換位置。

事後他越想越氣，於是上前提醒該名母親剛剛的行為很不禮貌、不尊重人。沒想到該名母親竟當場暴怒，稱餐廳沒位置她也沒辦法，要原po自己向餐廳投訴，在一旁的先生也加入戰局，說他們就是這樣、表達完意見的話就請離開，最後該名母親更撂狠話「我希望你以後不要生小孩！」。

對此原po傻眼直呼，「雖然不知道這件事跟小孩有什麼關係，過程中我也沒拿她小孩或是家教出來說嘴，但後來想想，在現在這個恐龍家長跟屁孩滿地跑的社會，這位媽媽是不是在偷偷祝福我啊？」

文章曝光，網友們紛紛表示，「這種沒禮貌的人跟他理論，通常都不會有好結果」、「不要理他，你做得很好！」、「純粹遇到沒禮貌的家人而已，不過男方如果不跟老婆讚聲，會死很慘，尤其是遇到這種不可理喻的」、「沒座位是麥當勞的問題，沒禮貌是你家的問題」。

麥當勞

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