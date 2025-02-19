歐洲車、名牌包都不算！他列「真富人」5特徵 網狂點頭：有錢是低調

身邊的人誰深藏不露？一名網友在Dcard上分享「辨識真的有錢人」的方法，聲明其實很多「特徵」不一定看起來昂貴，只是多數普通人不太會撥預算在上面，有錢人就是喜歡花錢在「不是刀口上」的地方。貼文曝光後網友大讚「難得有比較符合現實的描述」。

原PO強調自己列的特徵都是一般人可以負擔得起的，只是願意去負擔這些的人比較高機率是有錢人。他先整理出「不能」分辨有錢人的項目，包括歐洲車、名牌包和出國留學。他指出因為車子、名牌對愛好者而言魅力太大，許多人咬著牙也會買下；出國留學則因為獎金領取方式多，加上很多省吃儉用的人想靠留學翻身，其實多數人不一定到有錢的程度。

再來就是「真正的有錢人」特徵：

一、去冷門國家旅遊，且搭商務艙

去過非洲、南美甚至南極的人他認為家境通常都不錯。因為這些國家通常是排在歐美之後，距離遙遠、機票也貴。有辦法飛過去，除了代表能負擔旅費外，通常工作上也比較從容、有辦法請長假，商務艙也是同理。

因為手錶的炫耀價值在這年代降低，因此玩錶的男生大多是真的喜歡錶而非炫耀。他補充，勞力士雖然永遠不敗，但因為太有名會有炫耀財力的疑慮，反而買次一檔的蕭邦、omega，通常代表經濟實力有一定水準。

三、跟健康有關的消費

有錢人可以不在乎車、不在乎錶，但幾乎沒有有錢人不在乎身體健康，所以如果看到一個人一副眼鏡幾萬、住院都單人房、健檢選十萬起步套餐，通常很有錢 。

四、房子和軟裝

呈上點，有錢人不一定在乎車，但很難不在意房子，所以住的環境很明顯可以分辨。因為近期多數人注重裝潢，導致好裝潢開始普及到各收入層級，所以他認為「好的軟裝」還是有錢人標配，例如整套名牌廚具、70吋以上國際大廠電視、昂貴品牌吸塵器等。

五、手機殼

拿iPhone或安卓旗艦卻堅持不裝保護殼的，通常是有錢人。

貼文曝光後引起眾多網友共鳴，「有錢是低調，土豪是炫耀」、「看車跟錶、包真的不太準，很多做業務、愛面子的、精緻窮族群都願意硬捏買下去」、「他們錢都花到哪裡去了，都在股票、虛擬幣、房地產」、「住信義區豪宅的土豪同學家裡不買歐洲車，但超級重視健檢，手機必拿裸機」、「還有吃高級餐廳也不會發限動，對他們來說好像就是日常」。