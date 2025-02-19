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命懸一線！餐廳喝湯驚見致命「小魚乾」 她急就醫護理師也矇了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友到餐廳用餐，意外在餐點裡面發現，外觀疑似是河豚的小魚乾。示意圖/ingimage
一名網友到餐廳用餐，意外在餐點裡面發現，外觀疑似是河豚的小魚乾。示意圖/ingimage

不少人喜歡吃海鮮，但食用河豚而中毒案件層出不窮。近日一名網友到餐廳用餐，在喝湯時發現碗裡的小魚乾，居然有小刺和牙齒，從外表研判是吃到「河豚」，讓她嚇得趕緊就醫。

該名網友在Dcard發文分享，她到某間餐廳用餐時，喝湯喝到一半，發現碗裡的小魚乾，「肚子上明顯有小刺，嘴裡有牙齒」，從外觀研判應該是河豚，嚇得她趕緊到醫院急診。由於意外吃到河豚的情況不常見，因此護理師還多次詢問「妳怎麼知道是河豚」，讓她無奈表示「就是不確定會怕，我才出現的嘛」。

原po補充，她有打電話到該餐廳反映，員工說會請示老闆，目前還沒收到消息，但表示自己會打1919（全國食品安全專線）通報，「不是說要為難店家，但這個真的很要命」。

文章曝光，網友們紛紛驚呼，「還好你有警覺心⋯普通人可能不會想太多」、「如果是我應該就吃下去了」、「餐廳怎麼可能出現這種完整的河豚」。

有網友表示，印象中河豚要吃到特定的食物才會產生毒素，所以養殖的才沒有毒，因此從圖片中魚的大小推測，原po吃到的河豚應該沒什麼毒性，「河豚有毒是吃有毒素的海草，這麼小應該沒什麼毒」；不過也有人表示「還有個原因是母體傳下來的」。

根據衛生福利部食品藥物管理署網站介紹，河豚毒素屬於神經毒素，強度與痲痺性貝毒相當，約為氰化鈉之1000倍以上，同時具耐熱性，加熱並無法將毒素破壞。河豚毒素中毒主要症狀有嘴麻、手麻、暈眩、頭痛、嘔吐、複視與無法發聲等，潛伏期約十分鐘至數小時，症狀嚴重者將危害生命安全。

河豚

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