客人取貨問不停…還嫌「無人店」服務差！店員傻眼：店名都說無人了

「無人商店」意指商店內沒有任何服務人員及收銀人員，顧客入店後完全採自助方式購物與結帳。一名男網友發文，稱他在無人店上班，卻有顧客一直問他取貨的問題，還嫌他「態度很差」，讓他很不耐煩，忍不住抱怨：「店名都告訴你們了，為何還一直渴望有人服務呢？」。

一名男網友在Dcard發文，表示他在「無人商店」，工作內容較為輕鬆，只要負責上完貨物就可以了離開了，未料近期遇到一名客人，不斷詢問他要如何輸入電話號碼、要如何取貨、找的錢在哪、櫃位在哪諸如此類的問題，讓他很不耐煩，直接指出旁邊的中文都有教學，沒想到被客人嫌「服務態度差」。

原PO表示，他告訴客人，這間店叫做「無人店」，顧名思義就是無人服務的店，工作內容本來就不包含服務客人，想要有人服務就去有人的商店，結果客人就生氣地走了，原PO無奈感嘆，店名都告訴客人了，為何還有人渴望被服務呢？

此文一出，有網友點出關鍵，認為雙方都有問題，「兩人其實都有問題，他的問題很明顯，就是明明是無人店，還要求服務，但你的問題也是有，從他的提問，就知道肯定是第一次來智取店，如果耐心一點的教他一次，其實事情就解決了，這花不到你三分鐘」。

也有網友分享遇到奧客的經歷，「這種在加油站也很常見啊，常常可以看到歐巴桑站在自助加油機前喊站員幫她弄」、「以前遇過搭飛機的人一直盧送貨的人飛機狀況之類的，告訴他旁邊是航空櫃檯他一直堅持要問送貨員，然後跑去航警那要投訴對方服務態度極差」、「我以前也是在智取店打工，一堆人問很白癡的問題，重點是還會delay我上架的時間，後來我都越做越厭世」。