「碰」一聲！他搭捷運驚悚1幕 本能反應讓網友狂讚：好偉大

搭乘手扶梯真的要小心！一名網友分享，近期搭乘捷運手扶梯時，突然聽到後方有巨大的碰撞聲，回頭竟發現有人失足跌落，依靠本能反應用身體擋下，才避免對方受到更嚴重的傷害。貼文一出後，被廣大網友讚爆。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期搭乘捷運時，從忠孝復興要轉乘板南線到南港展覽館，搭乘一條很長的手扶梯，過程突然聽到後方傳來「碰」一大聲，一回頭竟發現有人失足跌落，當下靠1-2秒的本能反應，用身體把對方擋下，直言「摔下去可能是3樓到地下1樓的距離，後果不堪設想」。

這名網友進一步說明，當下雖成功擋下該名失足乘客，但對方已頭破血流沒了意識，相當擔心若失去呼吸心跳，電扶梯上很難進行CPR，幸好過1分鐘後對方就恢復意識，讓他直言「終於放下心中的大石，感謝自己遇到突發狀況時的冷靜，也感謝其他民眾及站務人員，幫忙叫救護車及停止電扶梯」。

貼文一出後，多數網友都大讚原PO的作為，紛紛表示「好人中大獎！我在那一段手扶梯完全不敢滑手機，就是怕這種事情發生，那邊超可怕」、「我知道那段電扶梯，你很厲害用全力擋住對方，而且還要小心自己不能跟著摔落。明天可能會全身痠痛，撞到的部位先冰敷一下 」、「天啊！你的本能反應真的很迅速，而且你的冷靜超乎你的想像才能救了這個人！感謝有您，不然後果不堪設想」、「你好勇敢，多虧了你，他才能得救」、「你好勇敢也好棒，大家行走真的要注意安全」。