不能亂寫？他網購轉帳在備註寫「2字」 隔天接到銀行來電關切

許多人利用網路轉帳時，會在備註欄留下文字記錄用途。近日一名網友網購知名動漫《死神》周邊商品，轉帳後在備註欄寫了「死神」兩字，作為此筆交易紀錄。不料，隔天卻接到銀行來電關切，令他驚訝「原來備註給自己，銀行也會去看內容」。

一名網友在「Thraed」分享一段有趣經歷寫道，他花了3300元網購知名動漫《死神》的周邊商品，透過手機轉帳給賣家後，在備註欄填寫了「死神」作為交易紀錄。

沒想到，隔天竟接到銀行人員來電，詢問這筆3300元的轉帳，備註「死神」是什麼意思，原PO說明那是動漫的名稱，因買了該動漫的周邊商品「天鎖斬月」，所以記錄一下交易內容。銀行人員才說：「喔喔好，那我去回報一下，謝謝」。

故事曝光，不少網友同樣大感驚訝，留言「銀行會管這個嗎」、「這也管太寬了吧」、「原來銀行看得到，幸好我的沒有打些奇奇怪怪的，真尷尬」、「之前有人打詐騙所得，兩邊都被鎖了」，還有人表示，「怎麼會有人覺得看不到🤣太可愛，就跟Line官方帳號一樣，有些人愛亂打字，以為別人看不到，實際上我們在後台都看得一清二楚」、「看來之後轉帳備註內容不能亂打了」。

留言中有人提醒「備註不能亂打，會影響你的信用評分」。對此，據「台灣事實查核中心」指出，匯款轉帳備註並不會列入聯徵報告，也不會影響信用評分。銀行理專也表示，傳言過於誇大與實際情況不符，因此為「錯誤」訊息。