全家躋升超商界龍頭？他讚2大優勢用心經營 內行人曝真相

台灣超商相當密集，一名網友分享，近日常去全家買熟食，發現推出很多獨家的特色商品，也會常常和知名IP合作，讓他大讚全家是心中第一名超商。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「7-11是不是默默被全家超車了」為題，指出以前無論買飯糰、微波食品、飲料或礦泉水，首選一定是7-11，不過搬家後附近只有全家可以買，買過幾次熟食後讓他相當驚艷，不僅口味好吃，還常常推出獨家商品，和三麗鷗、吉伊卡哇等熱門IP聯名，好奇發問「全家是不是真的比較用心在經營啊？」。

貼文一出後，多數網友都認同原PO意見，紛紛表示「我個人比較喜歡全家的鮮食」、「以食品來說已經被全家屌打了，賣相跟味道都是」、「現在熟食真的全家比較好吃」、「沒有超車，但品質跟擴店數有感提升」、「很久就覺得全家麵包比較好吃」、「全家的便當、飯糰等已經超越了」、「我感覺全家商品比較多樣有趣」、「全家很多創新」。

不過，也有不少網友認為7-11仍然坐穩超商龍頭地位，指出「便利商店是比誰店多，不是比好吃」、「營業額天差地遠好嗎」、「你要去看營收」、「營業額還差很多」、「我覺得全家口味跟品質是比較好，但它營收沒有超越」、「店數全家輸慘，但是全家生鮮比較好吃也比較便宜」。