50嵐1飲料賣翻！店員「一早煮7桶茶」哀號：快中風

知名手搖飲50嵐近日推出新品「重焙烏龍拿鐵」，吸引不少民眾購買。一名網友分享，自己是50嵐的員工，因為這款飲料上市，近期每天都瘋狂煮茶，最高紀錄一個早上就煮了7桶茶。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，因為「重焙烏龍拿鐵」新品上市，連續3天上班都忙翻天，一個早上就煮了7桶重焙烏龍茶，但他也笑稱「各位想點的時候不要害怕勇敢的說出來，店員不會咬人！」。

貼文一出後，多數喝過的網友都大讚，紛紛表示「原本不抱期待，一喝驚為天人」、「今天去買了，喝了回不去」、「我今天也跑去買2杯，真的好好喝」、「茶味蠻重的，可以試試看」、「今天鼓起勇氣去點，真的很好喝，無糖少冰加小珍珠」、「愛死！已連喝兩天」、「好喝！加小珍珠超讚滴」。

此外，貼文也釣出一票50嵐的店員，紛紛哀號「身為50嵐員工只能說，我們都辛苦了」、「再這樣，煮茶的真的會煮到中風」、「我是50嵐的員工，今天一大早就先煮8公升的重焙」、「真的！今早到下午我總共煮了6桶焙烏龍，珍珠波霸也是」。