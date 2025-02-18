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女搭捷運坐博愛座補眠…阿嬤無影腳踹醒要求讓位 遭回踢再嗆「去死」

聯合新聞網／ 綜合報導
大眾運輸上的博愛座常常引發讓位紛爭。聯合報系資料照
大眾運輸上的博愛座常常引發讓位紛爭。聯合報系資料照

又見博愛座讓座衝突事件。一名女網友搭乘捷運，因連續3天未睡飽，上車後看到博愛座有空位，就坐下來補眠。沒多久，被一名阿嬤踢醒，嗆聲要求讓座，女網友請阿嬤好好說，不要動手動腳的，卻又被再踢一腳，於是女網友以減輕力道方式回踢阿嬤一腳，讓她感受被人踢的滋味，沒想到竟被嗆「你去死啦！」，令她超傻眼。

一名女網友在「Threads」分享搭捷運遇到的傻眼事件，她表示，因連續3天沒睡飽，看到博愛座有空位就坐下來休息補眠。沒多久卻被一名阿嬤用力踢了一腳，還大聲說：都不會讓座喔」，原PO被嚇醒後，好聲跟阿嬤說：「請用說的，不要動手動腳。」結果又被補了一腳。

原PO頓時傻眼，思考兩秒後，生氣的踢了回去，問阿嬤：「所以我也可以這樣踢你嗎？」原PO強調自己有減少一半的力道，只是想讓阿嬤也感受一下被人踢的滋味，沒想到阿嬤直接回嗆：「你去死啦！」

阿嬤的態度讓同車的乘客都看不下去，指責阿嬤不該踢人，「你怎麼知道人家沒有身體不舒服？」阿嬤仍不甘示弱的說：「我撥她腳而已」。原PO表示，後來旁邊的人願意讓座給阿嬤，阿嬤卻說：「我不要坐」。

原PO強調，博愛座並非只供老人坐，而是一種優先禮讓的概念，不應該被強制讓座，更不該以「踢人」的方式爭奪座位。她表示平常看到老弱婦孺都會主動讓座，但這名阿嬤的行為反而讓她更不願意讓座。質疑阿嬤踢人的力道那麼大，看起來也很健康，「你真的需要博愛座嗎？」

貼文曝光，許多人留言安慰原PO，「辛苦你了，身體不舒服還被打擾」、「大支持妳！有需要可以講而不是用強制的」、「相信設置博愛座的初衷是提倡禮讓給更有需要的人，但現在似乎變成許多老人家用來道德綁架的藉口」、「希望可以取消博愛座」。

另有人表示：「發現現在的社會是沒有這麼尊重老人」，人都會老，希望大家能換個角度看此事。對此，網友回應，「可以禮貌詢問，有禮貌是不分年齡的」、「別人主動讓座是別人的美德，有美德≠有讀心術，自己有需要就主動禮貌詢問」、「博愛座是給需要的乘客，大家都定義給老年人。我在日本讓位給乘客（感覺七、八十歲），沒人理我，好尷尬」。

博愛座 捷運 讓座

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