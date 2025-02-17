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她精算旅日變貴「都可去歐美」 網反酸：2萬要飛去哪國？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去日本旅遊太貴，但有內行人認為「旺季本來就貴，但日本已經算便宜了」。圖／AI生成
一名網友去日本旅遊太貴，但有內行人認為「旺季本來就貴，但日本已經算便宜了」。圖／AI生成

日本鄰近台灣，是許多民眾出國旅遊的首選之地，尤其美食與娛樂都很符合台灣人偏好的風格。不過日前有網友指出，她看了櫻花季機票，廉航也要1萬5千元，一般航空則要2萬起跳，讓她忍不住抱怨「都可以飛去歐美國家了！」她精算後疑惑「現在去日本旅遊越來越貴，還值得去嗎？」

一名女網友在PTT發文表示，她看了日本櫻花季的機票，動輒破萬，都可以飛去歐美了，除了機票以外，旅館以前一個晚上是1500元，現在變成3500元，連食物價格也變貴一倍以上，水果價格還創下歷史新高。文末，她疑惑問「現在去日本越來越貴，還值得去嗎？」

文章曝光後，有網友認為「旺季真的花不下去，不然就要趁早規劃」、「以前我櫻花季去日本東京，機票來回只要3000元」、「現在不如（多）花一點去歐洲或美洲」、「現在住宿真的漲很多」、「旅遊一直都很貴，日本3月的機票比較便宜」、「現在跟疫情前比是真的貴很多」。

不過，也有網友覺得日本仍值得去「日幣現在明明就跌了50%好嗎？」、「不爽不要去，那麼多人去日本」、「妳可以不要去啊，今年是世界博覽會，怎麼可能不貴？要便宜的話，日本已經不怎麼貴了，旅遊也不是越遠越好啊」、「妳嫌貴，大家還是搶著去，日本觀光沒對手」、「熱門期間就是這樣，過年日本機票也貴炸，多花的錢就當作買美麗櫻花了」、「2萬是要飛去歐美哪裡？」

日本 機票 櫻花季

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