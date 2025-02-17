快訊

小S二度發文痛喊「好想妳」 網見這張照片全看哭了

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

獨／立院開議前打氣？ 賴清德揪綠委官邸烤肉兼討論後續攻防

北市不適合腳踏車？他怕「被撞死」反遭駁：騎士才是路怒製造者

聯合新聞網／ 綜合報導
腳踏車是一種十分方便的交通工具，但一些住在台北的人可能有意見。近日有網友在PTT發文，表示自從開始北漂生活後，他的公路車就「生鏽」了。圖／ingimage
腳踏車是一種十分方便的交通工具，但一些住在台北的人可能有意見。近日有網友在PTT發文，表示自從開始北漂生活後，他的公路車就「生鏽」了。圖／ingimage

腳踏車是一種十分方便的交通工具，但一些住在台北的人可能有意見。近日有網友在PTT發文，表示自從開始北漂生活後，他的公路車就「生鏽」了。

原PO認為住在台北最遠就騎到內湖、深坑，在試了幾次之後發現台北適合騎車的天氣不多，交通狀況也不好，讓他覺得「會被撞死」，只好賣掉自己的公路車。而YouBike他也只會在下班時使用，或是到河濱時才騎。

文章引來許多網友討論，有人認為台北還是相對適合騎腳踏車的，「台北騎車算相對安全，我指的是大路」、「台北騎單車已經是最安全的了」、「台北在六都已經相較安全了，除了沒人的鄉下」、「台北最安全好嗎，大部分大路都有人行道可以騎」、「雙北有河濱可以騎，其他縣市只能與車爭道欸」。

也有網友認為，有些腳踏車騎士才是製造危險的人，「看過很多騎士，上下班騎在車水馬龍的道路上和機車汽車爭道，真的很勇敢不怕死！旁邊超寬的人行道腳踏車道卻不去騎」、「單車仔=比較慢的機車+幻想自己有行人路權」、「在馬路上騎單車我真的覺得嫌八字太重，單車仔又低能，以為自己是行人兼汽車，愛怎麼走就怎麼走，根本路怒製造者」、「台北很多單車都覺得車子會讓，過馬路沒在減速」。

這也引出一些腳踏車騎士為自己辯解，「不得已騎在馬路上，是因為騎樓跟某些人行道不能騎單車，被一些老伯念過，只好在某些路段騎出去。台北在市區單車道真的是只做半套，但已經比其他縣市好很多了」。

PTT YouBike 人行道 單車 腳踏車 車道

延伸閱讀

「甜點胃」是真的！誘惑難擋全因大腦作怪：看到菜單就生效

瞞嚴父交男友8年…論及婚嫁怎處理？網勸面對：別浪費男生時間

遊日弄丟護照怎麼辦？她親身經歷分享步驟：報案後要拿對證明

氣到想離婚！出車禍老公安慰外人卻翻老婆白眼 直男幫辯解：在狀況外

相關新聞

被抓酒駕「蔥花捲」害的？女兒幫爸喊冤 內行推測：發酵效應

「蔥花捲」有酒精成分嗎？一名女網友發文，稱她的爸爸在吃蔥花捲饅頭時被警察查酒駕，吹了檢驗器後，赫然發現酒精濃度每公升0.4，當場被帶上警車，但爸爸開車前完全沒喝酒，為何會測出酒精反應呢？對此，有網友列出蔥花捲的原料，指出「不可能有酒精」。

北市不適合腳踏車？他怕「被撞死」反遭駁：騎士才是路怒製造者

腳踏車是一種十分方便的交通工具，但一些住在台北的人可能有意見。近日有網友在PTT發文，表示自從開始北漂生活後，他的公路車就「生鏽」了。

乘客怨北捷車廂「總飄尿騷味」 眾人有感：這條線臭到快吐了

北捷是雙北民眾日常通勤的好夥伴，一名女網友在Dcard發布貼文表示，自己搭乘捷運的時候總是聞到異味，不知道來源，也不確定是什麼，只是自己通勤時間長，每次聞到都非常崩潰，直呼「快瘋了」。

女業務聯繫國中男同學拉保險 轉頭跟同事怨「噁心」：浪費一頓飯

近日一名網友在Dcard上發文表示，他跟朋友在外吃早餐時，附近坐著一些保險業務員，沒想到其中一位女業務開始談論一名男客戶的行為，甚至稱對方噁心。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

鄰居辦喪事…他路過靈堂聽到「麻將聲」 過來人見年紀：正常

若家裡有喪事發生，從家人死亡到出殯進塔，以台灣社會習慣，一般約要10天至15天，並保持嚴肅、哀悼之意。然而有網友表示，住家附近的一名婦人享耆壽97歲，沒想到喪禮辦得挺豪華，不只有舞獅放在外頭，靈堂裡面還傳出打麻將的聲音，讓他相當驚訝。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

遊日弄丟護照怎麼辦？她親身經歷分享步驟：報案後要拿對證明

出國旅遊如果不幸遺失護照該如何處理？近日一位網友詳細地分享了自己在日本遺失護照後的處理過程，並貼心提醒網友一些注意事項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。