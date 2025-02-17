北市不適合腳踏車？他怕「被撞死」反遭駁：騎士才是路怒製造者

腳踏車是一種十分方便的交通工具，但一些住在台北的人可能有意見。近日有網友在PTT發文，表示自從開始北漂生活後，他的公路車就「生鏽」了。

原PO認為住在台北最遠就騎到內湖、深坑，在試了幾次之後發現台北適合騎車的天氣不多，交通狀況也不好，讓他覺得「會被撞死」，只好賣掉自己的公路車。而YouBike他也只會在下班時使用，或是到河濱時才騎。

文章引來許多網友討論，有人認為台北還是相對適合騎腳踏車的，「台北騎車算相對安全，我指的是大路」、「台北騎單車已經是最安全的了」、「台北在六都已經相較安全了，除了沒人的鄉下」、「台北最安全好嗎，大部分大路都有人行道可以騎」、「雙北有河濱可以騎，其他縣市只能與車爭道欸」。

也有網友認為，有些腳踏車騎士才是製造危險的人，「看過很多騎士，上下班騎在車水馬龍的道路上和機車汽車爭道，真的很勇敢不怕死！旁邊超寬的人行道腳踏車道卻不去騎」、「單車仔=比較慢的機車+幻想自己有行人路權」、「在馬路上騎單車我真的覺得嫌八字太重，單車仔又低能，以為自己是行人兼汽車，愛怎麼走就怎麼走，根本路怒製造者」、「台北很多單車都覺得車子會讓，過馬路沒在減速」。

這也引出一些腳踏車騎士為自己辯解，「不得已騎在馬路上，是因為騎樓跟某些人行道不能騎單車，被一些老伯念過，只好在某些路段騎出去。台北在市區單車道真的是只做半套，但已經比其他縣市好很多了」。