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遊日弄丟護照怎麼辦？她親身經歷分享步驟：報案後要拿對證明

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遊日弄丟護照怎麼辦？她親身經歷分享步驟：報案後要拿對證明

聯合新聞網／ 綜合報導
出國旅遊如果不幸遺失護照該如何處理？近日一位網友詳細地分享了自己在日本遺失護照後的處理過程，並貼心提醒網友一些注意事項。示意圖。圖／聯合報系資料照片
出國旅遊如果不幸遺失護照該如何處理？近日一位網友詳細地分享了自己在日本遺失護照後的處理過程，並貼心提醒網友一些注意事項。示意圖。圖／聯合報系資料照片

出國旅遊如果不幸遺失護照該如何處理？近日一位網友詳細地分享了自己在日本遺失護照後的處理過程，並貼心提醒網友一些注意事項。

原PO在Dcard發文，表示自己赴日旅遊時，不小心把護照連同錢包一起遺失了，回到最後一次使用護照的百貨公司也一無所獲，只好報案處理。

百貨公司的工作人員先帶原PO去新宿車站的police box報案，並填寫遺失届出書（遺失報案表）。遺失届出書上只能留日本的電話，因此原PO的父親填上了他日本朋友的電話。

原PO的姊姊上網查詢後發現，police box只給遺失物受理書，但要拿到「證明申請書」才可以去台北駐日經濟文化代表處申請入國證明書，證明申請書要到警察署申請。因此他們請police box幫忙打電話給新宿警察署說明情形，順利到新宿警察署申請了註記「護照遺失」的證明申請書。

申請完證明申請書後，原PO就去拍入國證明書所需的證件照。

由於原PO返台的航班在禮拜一下午，她在禮拜六就先去台北駐日經濟文化代表處諮詢。本來擔心假日會沒有人，但按門鈴後，裡面的工作人員給了她兩組電話，請她直接打電話說明情況。

原PO撥打電話後，駐日代表處請她留下姓名、身分證字號、手機號碼，並表示之後會回電。

半小時後，原PO收到回電，駐日代表處詢問她星期一的班機時間，並請原PO準備好入國證明書申請表、2吋證件照、護照遺失報案紀錄（警察署開立的證明申請書）、身分證明文件（如護照影本、身分證正反面影本）、返國航班訂位資訊這些資料，這樣才能在禮拜一中午12點前發入國證明書給她。

禮拜一早上，原PO到駐日代表處的櫃檯繳交了入國證明書申請表及所有應備文件，並支付800日圓。原PO還提醒，櫃檯給的收據一定要收好，因為要憑收據領入國證明書。

代表處的工作人員表示，他們一般是早上受理文件，下午發入國證明書，但因為原PO假日有先跟他們的長官通過電話，長官有特別交代是急件，所以早上10點就可以發入國證明書給她，讓她相當感動。

入境台灣後，海關特別交代原PO要盡快去補辦護照。而護照遺失申請補辦需要提供附記核發事由為「遺失護照」之入國證明書，所以回國之後一定要把入國證明書收好！

最後原PO建議網友，出國時要把護照、大頭照存在手機裡，以備不時之需。

原PO詳細的分享讓網友大呼實用，「感謝分享，希望出國一輩子都不要用到」、「整理出這篇真的很棒！對於在外丟失護照的人來說很有幫助欸」。

也有人建議原PO以後把錢包和護照分開放，「我都把護照放在背包的夾層裡」、「我都把護照放在後背包的內側夾層！每次用完就是收回同一個夾層，除非後背包不見，不然護照丟失的機率應該不高」。

而台北駐日經濟文化代表處也在官網說明，護照遺失如要申請補發，需本人前往辦理，現場櫃台申辦採取「週一至週四現場排隊制」及「週五網路預約制」，因急於返國，無法等候護照補發者，可改申請入國證明函持憑返國。

Dcard 出國旅遊 台灣代表處 日本 警察 護照

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