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乘客怨北捷車廂「總飄尿騷味」 眾人有感：這條線臭到快吐了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友指出台北捷運有異味，紅線特別嚴重。台北捷運示意圖。 聯合報系資料照
一名女網友指出台北捷運有異味，紅線特別嚴重。台北捷運示意圖。 聯合報系資料照

捷運是雙北民眾日常通勤的好夥伴，一名女網友在Dcard發布貼文表示，自己搭乘捷運的時候總是聞到異味，不知道來源，也不確定是什麼，只是自己通勤時間長，每次聞到都非常崩潰，直呼「快瘋了」。

原PO以「捷運車廂裡面很臭」為標題，在貼文大喊「捷運到底出了什麼問題」，表示每次搭捷運都聞到類似公廁的尿騷味，特別指出北捷的「紅線」很嚴重，偏偏自己又要每天通勤，來回會花費兩個小時。

貼文曝光後不少人共鳴「對！我也很好奇，每次紅線的車廂都一股很重的尿味」、「我最近搭紅線也是被臭到快吐了，其他線都不會」、「紅線的話比較新的列車沒有味道，舊的列車奇怪的味道就很明顯」、「紅線真的蠻常有尿騷味，我還懷疑是不是自己鼻子有問題」、「真的是紅線特別臭，也好想知道為什麼」。

也有網友提出與列車路徑有關的各種推測，「可能是小孩或老人家漏尿，擦掉了還是會有味道」、「紅線會到室外的關係吧」、「紅線應該是經過北投那邊的關係吧？硫磺味加各式各樣的味道」、「我跟我老公討論過，他也是說因為醫院線容易有漏尿什麼的」、「清潔的拖把沒洗乾淨直接拖吧」。

另有網友提到，紅線的異味是因為行經台大、榮總、振興等醫院，是許多長輩的優先選擇，透露自己曾親眼目睹老伯伯失禁卻不自知，即使清潔人員立即處理也因滲入座椅與地板的縫隙無法徹底清理。他也呼籲，遇到類似情況又碰巧坐旁邊，只要默默離開並告知相關人員處理即可，因為自己曾見過年輕OL大聲咆哮指責老伯伯，讓對方難過泛淚，提醒大家人人都會老，難保未來這種事不會發生在自己身上。

北捷 捷運 長輩

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