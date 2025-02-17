女業務聯繫國中男同學拉保險 轉頭跟同事怨「噁心」：浪費一頓飯

近日一名網友在Dcard上發文表示，他跟朋友在外吃早餐時，附近坐著一些保險業務員，沒想到其中一位女業務開始談論一名男客戶的行為，甚至稱對方噁心。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

原PO表示，他聽到女業務描述，這名男客戶在見面時，直接詢問女業務員是否單身，並要求交換Line聯絡方式，女業務對此感到厭惡，並表示為了避免誤會，將這位客戶轉交給坐在對面的男同事處理。

隨後，同事詢問這名客戶與她的關係，女業務則回應，這位男客戶是她很久未聯絡的國中同學，當初想藉此機會約他吃飯，看看能否談成業務，但現在她只感到「噁心」，並直言這頓飯的花費成為了無用的浪費。

原PO聽聞後不禁感慨道，是女業務自己為了業績，主動聯絡對方的，這種抱有企圖的接近，讓人覺得她更噁心。他也批評這些業務員的行為，已嚴重損害了人與人之間的信任，將其形容為「害蟲」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這種事不僅限於女生而已，男業務也是喔」、「很久又不太熟的朋友／同學突然密你，都要先確認職業」、「周遭的業務還會貶低其他職業，整天在IG放自己成長毒雞湯，恭賀XXX升上某通訊處經理，整間通訊處都經理，超可悲」、「一部分老鼠屎毀了一鍋粥耶，雖然我也覺得這種的很噁心，但通常這種人業績都不錯」。

另外也有不少過來人表示，「我遇過一個女保險員，在交友軟體遇到，約出來見面聊不到15分鐘就談保險商品，當下我也沒帶任何證件，就索性聽一聽內容寫寫資料（我說證件回家再拍照傳Line），結果結帳時，居然是我完全請客，她一聲都沒說，拿了業績，連吃喝都賺」、「最近遇到一個女業務，也是主動噓寒問暖，簽約前一個嘴臉，簽約後避不見面，重點是她會在你保之前，故意跟你有肢體接觸，然後主動問你到家沒（對男客戶），我想正常的男生都會對顏值高的女業務失去戒心，真的很要不得。最後還罵你幹嘛因為保單項目而打給她，說你很噁心，小姐，我是妳客戶，不詢問妳詢問誰」。