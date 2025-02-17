被抓酒駕「蔥花捲」害的？女兒幫爸喊冤 內行推測：發酵效應

「蔥花捲」有酒精成分嗎？一名女網友發文，稱她的爸爸在吃蔥花捲饅頭時被警察查酒駕，吹了檢驗器後，赫然發現酒精濃度每公升0.4，當場被帶上警車，但爸爸開車前完全沒喝酒，為何會測出酒精反應呢？對此，有網友列出蔥花捲的原料，指出「不可能有酒精」。

一名女網友在Dcard發文，表示她的爸爸開車吃「蔥花捲」饅頭時被警察臨檢，警察沒有給15分鐘休息，也沒給漱口和告知相關權益，讓爸爸吹兩三次檢驗器，最後出現「0.4」的數值，當場被警察帶上警車。

原PO表示，爸爸當天根本沒有喝酒，只有五天前吃過麻油雞，而剛吃完蔥花捲的媽媽酒測，也出現了酒精反應。拘留後爸爸去醫院驗血，現在正在等檢驗報告出來，明明沒喝酒，為何吃了蔥花捲就驗出酒精反應呢？對此原PO詢問網友們的意見。

此文一出，不少內行人揭露製作蔥花捲的原料，指出不可能有酒精，「蔥花捲的食材有中筋麵粉、酵母粉、橄欖油、糖粉、水、青蔥、鹽，這些材料都沒有酒精，覺得您父親說謊」、「家人跟親戚都是曾經做過麵包、包子饅頭店的，我也去幫忙過，我還真的沒看過任何一顆蔥花捲饅頭，有添加任何酒精成分的東西」。

也有網友指出酒精濃度不是測嘴裡的，「呼氣酒精濃度測試是測你肺裡吐出來的空氣的酒精含量，不是你嘴裡的食物殘渣」。

也有網友推測可能原因，「應該是產生發酵效應，產生酒精反應吧，跟吃太多荔枝一樣」、「不是含酒吧，是澱粉類咀嚼會發酵，那個也會有反應」、「我只知道過熟的水果會發酵，我個人有吃過熟透的楊桃、葡萄、奇異果確實有發酵成現酒味的現象」。實際結果還是要等驗血報告出來才能得知。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康