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鄰居辦喪事…他路過靈堂聽到「麻將聲」 過來人見年紀：正常

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友聽到靈堂裡傳出打麻將的聲音，讓他相當驚訝。 圖／ingimage
一名網友聽到靈堂裡傳出打麻將的聲音，讓他相當驚訝。 圖／ingimage

若家裡有喪事發生，從家人死亡到出殯進塔，以台灣社會習慣，一般約要10天至15天，並保持嚴肅、哀悼之意。然而有網友表示，住家附近的一名婦人享耆壽97歲，沒想到喪禮辦得挺豪華，不只有舞獅放在外頭，靈堂裡面還傳出打麻將的聲音，讓他相當驚訝。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO 14日在PTT發文指出，他們區有一位阿姨最近離世、大約97歲，喪禮辦得滿豪華的，還有舞獅的模型放在外頭，最近經過，還聽到裡面在打麻將的聲音，應該是靈堂前，「話說靈堂前通常不是給人家拜拜跟摺蓮花的嗎？挺好奇還可以打麻將？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「都97歲了，當喜事辦」、「好像有分吧，年紀大且守靈期長的會這樣」、「就在世人給往生者看的，『你就無牽掛的走吧，我們都還是好好的』」、「可以啊！喜喪，不喝酒、吃肉而已」、「中國人的習俗是有這樣」。

另外也有網友表示，「鄉下有一說，是晚上打牌陪喪家守靈」、「還有喝酒打牌通宵的」、「以前我阿公走的時候，我們都在靈堂打電動」、「以前喪事還有電子花車、跳脫衣舞」、「前年我外婆往生，我們幾個表兄弟姊妹守靈也是在打牌」。

往生者 麻將

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