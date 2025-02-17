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翹腳還踩座椅！她曝搭捷運最討厭4種人 全場共鳴一行為最失態

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享搭乘捷運時最討厭的「4種人」。 聯合報系資料照
一名女網友分享搭乘捷運時最討厭的「4種人」。 聯合報系資料照

捷運時，應時刻注意自身的言行舉止，避免造成他人困擾。一名女網友發文分享，她搭乘捷運時最討厭的「4種人」，其中「一開門就衝上去」引起網友共鳴：「爭先恐後真的有夠失態」。

一名女網友在Dcard發文，表示她近期在搭捷運時，遇到以下4種人，讓她感到非常討厭，包括：第1類人乘坐座位時，翹腳順便把腳踩在旁邊椅子上，私毫不顧及這是有人要坐的位子，讓原PO直言「沒水準」；第2類人整個人靠在車廂中間的扶桿上，讓其他乘客不知道扶哪；第3類人「一開門就衝上去」，沒有先下後上的概念；第4類人一上車就站在車廂門口，擋到其他乘客上下車。最後原PO也詢問網友對於「博愛座」的看法：「但如果看到有老人上車，你們會想讓座嗎？」

此文一出，不少網友認為「一開門就衝上去」的人非常讓人反感，「不懂先下後上的真的很糟糕，尤其遇到很多次我排第一個然後在等車上的人下車再進去，結果排我後面的都會一直擠或撞」、「超討厭一開門就在擠上車的人，明明就有人要下車 ，不等人家下車是怎麼有空間讓你上車啦」、「我真的瘋狂討厭3這點，覺得超沒水準，就會有那種不禮讓正在下車的人，並且直接越過前方排隊上車人群，一股腦要衝進車廂」。

也有網友分享其他令人討厭的行為，「覺得是戴耳機堵在出入口的吧，叫借過還聽不到」、「在捷運上化妝的人，手在那邊一直動一直動一直動，味道和粉一直飄來飄去，越看越煩」、「還有感冒不戴口罩的，對著別人咳」。

也有網友分享對於「博愛座」的看法，「博愛座本身就是給需要的人，也是政府的一種美意，如果真的需要的人，真的可以去坐那裡」、「如果是博愛座被問，有需求說明清楚就好，然後就不用再理會」、「博愛座就是一種道德綁架，相信大家也沒少看過明明車廂很多人，但是年輕人都不敢坐那個深藍色座位」。

博愛座 捷運

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