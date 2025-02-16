他到台南某市場買9顆水果要360元「被坑了？」 在地人曝真相

路邊攤買水果的價格通常會較市場高出許多，有網友近日到台南水仙宮市場買水果，他買了棗子、橘子、蓮霧等，共要價360元，讓他嚇到驚覺自己疑似是被坑了。對此，有在地人表示，「水仙宮的水果攤是有錢人在買的，台南人路過」。

一名網友近日在社群平台「爆料公社」發文，分享自己在台南水仙宮市場購買水果的經歷，並質疑價格是否合理，引發熱議。原PO表示，當時購買了三顆棗子180元、三顆橘子80元與三顆蓮霧100元，共花費360元。然而，回到車上後，朋友提醒價格似乎偏高，讓他懷疑是否遭到哄抬價格，直言「下次不敢買了」，並在網路上詢問該價格是否合理。

此篇貼文引起不少網友討論，不少人表示市場攤販售價本就存在差異，建議購買前先比較價格；也有人認為，部分觀光區市場價格偏高，應該事先詢問價格再購買，以免「買貴了」的情況發生。

其他人紛紛留言，「現買水果都很貴，品質還沒有很好」、「誇張」、「棗子價格真是令人驚呆，自己有種的沒法想像」、「是真的貴」、「吃了會成仙？」、「今年水果都很貴」、「早市菜市場水果也沒在便宜的」、「棗子要看品種，不過確實貴了」。

有內行網友分析，「棗子這個大小最貴不能超過140，橘子看人賣，這個是倉柑，價錢差不多；蓮霧很貴，我需要看底部才能知道價錢，好吃不好吃的蓮霧價差2-3倍」、「棗子應該沒這麼貴吧！除非它真的非常大顆，過年期間我看一般69元樣子，再漂亮點100多，220要非常大顆了吧」。

對於市場水果價格的爭議，由於水果價格會因季節、品種與供需變動，消費者應多留意市價變化，避免在旅遊時因匆忙購物而忽略價格合理性。此外，若對價格有疑慮，可向當地消費者保護單位反映，確保消費權益不受損害。