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台中看花燈「誤踩貓眼石」摔傷 她喊國賠遭網酸：走路不看路

聯合新聞網／ 綜合報導
2025中台灣元宵燈會在台中市中央公園盛大登場。聯合報系資料照片／記者黑中亮攝影
2025中台灣元宵燈會在台中市中央公園盛大登場。聯合報系資料照片／記者黑中亮攝影

台中中央公園花燈展覽吸引大批遊客前往觀賞，然而近日卻頻傳意外事故，一名女遊客在情人節當天因踩到路面貓眼石摔倒，導致膝蓋破皮、紅腫，甚至疑似肋骨受傷。該名遊客憤怒控訴現場規劃設計存在重大安全缺失，直呼「要國賠」。對此其他人卻不挺，認為是受害人「走路不看路」，應該先檢討自己。

該名受害者爆料公社發文表示，2月14日當晚，與家人開心前往中央公園賞燈，卻因為路面貓眼石害她毫無預警地摔倒。根據描述，她當場雙膝重創，左腳破皮、右腳紅腫，隨後由醫護人員進行簡單處理。經X光檢查後，雖確認骨頭無大礙，但仍需觀察韌帶狀況，且目前左側肋骨也出現疼痛感。

在醫護站處理傷勢時，原PO向醫護人員詢問是否有其他遊客也因類似原因摔倒，對方坦言：「展覽開始幾天以來，已有許多遊客因為貓眼石而跌倒。」這番回應令她震驚，認為主辦單位明知問題存在卻未妥善處理，才會導致更多人受害。

受害者的丈夫當場向負責人員提出質疑，指出這些貓眼石作為人行步道的分隔線，理應具備發光功能，然而當時並未發光，導致夜間行走時難以察覺，成為潛在危險。對此，主辦單位現場人員未做出正面回應，引發更大不滿。

此外，受害者表示，醫護人員已多次向相關單位反映此問題，要求加強處理，但截至2月14日，依然有許多遊客因相同原因摔倒，質疑主辦方是否有積極改善，甚至懷疑「根本是擺爛不處理」。距離2月23日展覽結束還有好幾天，擔心未來還會有更多遊客因同樣情況受傷，她直呼「是否可以申請國賠？」

不過其他網友卻不挺她，「走路在滑手機吧？」、「拿健保卡去看眼科比較實在」、「應該找媽媽賠，眼睛沒有生好」、「自己的疏失自己賠」、「可以提啊，會不會賠又是另一回事」、「那我在省道上走路跌倒也可以申請國賠嗎？」

還有人分享現場狀況，「我上週六及這週六都去過一次，上週六只要走在那段路上都有工作人員用喇叭喊：注意腳下貓眼石，這週六直接每顆貓眼石上面放三角錐+喇叭喊，自己走路不看路還要申請國賠真的頗可笑」。

元宵節 受害者 國賠 燈會 爆料公社

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