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影／中壢路口電線垂落 小黃司機1舉動獲上千人按讚：謝謝大哥

聯合新聞網／ 綜合報導
一名計程車司機在路口協助撐起掉落的電線，引發網友按讚。照片為示意圖，非本文當事者。聯合報系資料照片／記者游明煌攝影
一名計程車司機在路口協助撐起掉落的電線，引發網友按讚。照片為示意圖，非本文當事者。聯合報系資料照片／記者游明煌攝影

台灣的馬路上充斥不少電線桿，若是遇到電線斷裂垂降等狀況，對於用路人而言就會相當危險。近日中壢發生路口有電線垂落，幸好有一名計程車司機看到，為了避免造成用路人危險，自行站在路中間撐起垂落的電線，直到警察過來處理。畫面被拍下上傳網路，吸引逾7000人按讚，網友們大讚「一個小小的舉動，都可能避免掉一個傷害甚至是生命，謝謝司機大哥」。

馬路上若有電線垂落，可能帶來極大的安全風險，包含觸電危險、交通事故及供電中斷。若電線仍帶有電流，行人或車輛接觸可能導致嚴重觸電傷害甚至致命：垂落的電線也可能影響駕駛視線，導致閃避不及而發生交通事故。此外，電線損壞可能會造成周邊區域停電，影響民生與商業運作。遇到此情況，應立即遠離現場，並通報電力公司或相關單位處理，避免意外發生。

一名網友爆料公社發布一支影片，只見馬路上有電線垂落，一名計程車司機獨自站在路中央，並用手撐起垂落的電線，以防其他用路人被電線勾住或纏繞。原PO表示，「路過中壢這個路口，看到55688司機大哥獨自站在路口撐起垂落的線，避免了機車騎士或其他人被勾到等危險事情發生」。

司機大哥的貼心行為獲得大批網友讚賞，該篇貼文已有逾7000人按讚並留言，「好人平安，祝天天爆單，早早下班」、「好人一生平安，但司機大哥這種高壓電線盡量不要用手去拿，挺危險的」、「這位運將大哥真的是清流」、「讚啦，55688，要公開表揚啦，他避免了機車騎士的危險」、「祝司機每次都載到好客人，開車都平安」、「這大哥在哪縣市跑單？我以後都要叫他的車」。

中壢 交通事故 爆料公社 計程車司機

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