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幼兒園男童買零食「結帳差6元」 她幫付清被家長1舉動暖爆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，日前在超商看到一個幼稚園弟弟購買零食，但在結帳時卻發現金額不夠6元，於是決定幫忙墊付。 示意圖／Ingimage
一名女網友表示，日前在超商看到一個幼稚園弟弟購買零食，但在結帳時卻發現金額不夠6元，於是決定幫忙墊付。 示意圖／Ingimage

一名女網友表示，日前在超商看到一個年紀約幼兒園大班的弟弟買了三樣零食，但錢不夠6元，搖頭呆站在原地不知所措，於是隨手掏出零錢幫忙墊付。想不到隔天再去超商消費，店員竟轉交6元，說明是家長陪孩子來還錢，讓女網友不禁感動直呼，「這6元比什麼都還貴重」。

原PO在Threads發文，指出日前下班去逛小七選購商品，結帳時排在一個小弟弟後面，對方看起來頂多幼稚園大班，買了三樣零食共106元。小弟弟遞給小七店員100元紙鈔，店員表示還差6元，小弟弟當下搖頭然後呆站著，看上去有點不知所措。

原PO在一旁看了，馬上拿出零錢幫小弟弟付清，也不指望能把6元拿回來。沒想到隔天上班前，她再去同一家小七拿咖啡，店員竟主動交還6元，表明是弟弟的媽媽陪他拿來的。原PO聽完覺得很溫暖，「我好開心，覺得這6元比什麼都還貴重」。

不少網友看完大讚，「弟弟表達能力不錯，至少跟媽媽能講清楚，媽媽對教育的重視令人欽佩」、「我其實想到媽媽可能以為買一個零食還會找錢，沒想到弟弟放大絕，買到超出預算，回家拿出負債的發票，然後嚇壞媽媽」、「媽媽教給孩子正確的金錢觀」、「施與受的溫馨際遇」。

此外還有網友分享，「以前我家開雜貨店，牆上有一支鐵尖子上面插著各式各樣的小紙頭，上面寫著誰誰誰白米三斤、鹽四兩、糖四兩、醬油一瓶之類的文書。每到過年前祭灶神的時候，我爺爺就會全部拿下來，全部丟進金爐裡一塊燒掉」、「之前我也遇過，排在我前面的國小小男生買早餐，他點完要付錢時，打開錢包發現他媽媽給他的錢不夠5元，早餐店老闆跟小朋友說沒關係讓他先拿去吃，之後有再拿過來付就好，我看到直接拿5元給老闆說，『沒關係我幫他付』，小朋友受寵若驚的一直跟我說謝謝」。

幼兒園 超商

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