台中新光三越樓管當監工用？前員工出面揭實情：是里長伯

台中新光三越13日發生嚴重氣爆，造成4死37傷的慘劇，其中一名死者為23歲林姓女樓管，家屬質疑為何讓一名23歲的年輕女子負責監工？新光三越回應，樓管是巡視環境並回報需要處理的問題，並非監工。對此，一名身為新光三越前樓管的網友，也在網路上替前東家說話，澄清「監工」與樓管的職務差異。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己是新光三越的前樓管，想解釋一下樓管的職責，基本上工作包山包海，從天花板燈泡不亮、專櫃人員停車證申辦，到地板髒汙處理，可以說是樓層的里長伯，但實際上只是一個負責聯繫、傳達的窗口，並沒有太多的裁量權或實權。

針對目前輿論傾向新光三越讓樓管擔任「監工」，他認為這個說法有點沉重，直言「因為進場的工班本身一定有領班，而樓管頂多上過幾次工安課而已，根本不可能負責起監工的職責。每次我進入施工區，不被工班白眼攆出來就已經不錯了」。

這名網友進一步說明，若遇到櫃位改裝，樓管的主要工作內容，大多是確認當日施工進度、詢問領班為何進度落後？並巡視環境整潔，確保施工區域不影響樓層運作，直言「要說上樓管能影響施工方式、進度，這根本不可能，絕對不是什麼『便宜行事』或『霸凌菜鳥去做的賽缺』，只是基於『掌握樓面狀況』的日常工作內容」。

他表示，如果社會要檢討新光三越，請將注意力放在整個百貨業的陋習，因為許多問題，是長年積累的灰色地帶。而現職的前同事們，他們內心的壓力，恐怕已經重如山岳，也希望外界不要過度苛責內部員工。

貼文一出後，多數網友都理性回應，紛紛表示「樓管聽起來好像是個很威風的工作，事實上在管理眾多櫃位時，能夠作主下決定的權利是0」、「講得非常好，不是幫很久之前的東家講話，就事論事，樓管只是基礎巡視，監工真的很沈重」、「巡視跟監工是兩回事」、「身為新光的一員，終於有看到樓管出來解釋正確的答案」、「我也是曾在新光工作三年，我也覺得樓管根本不可能到那裡！第一沒有那麼閒，第二通常都是安管他們在處理，其他單位根本不可能出現」。