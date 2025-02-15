樺達奶茶「招牌品項」改名！一票鐵粉驚呼：找不到益壽奶茶

「樺達奶茶」是高雄老字號手搖飲，特色是所有飲品不加冰塊，採冰鎮方式處理，樺達奶茶、美容奶茶、益壽奶茶都是招牌飲品。對此，一名網友分享，近期去買樺達奶茶，發現菜單上的「益壽奶茶」竟消失了，讓他相當難過。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，剛去買樺達奶茶，看了菜單超久，都找不到「益壽奶茶」，詢問店員後得知「因為有台北人檢舉，所以品名都換掉了」，讓他好奇發問「有人知道這個故事嗎？」。

貼文一出後，多數網友都表示「記得換蠻久的了，是知道因為法規關係要改名，但不知道是因為有人檢舉」、「同業檢舉吧，客人一般沒那麼無聊 」、「台北人超喜歡檢舉！服務不喜歡檢舉、態度不好檢舉、公務員檢舉、捷運站檢舉、長得醜檢舉、捷運站左邊po上來罵」、「台北人不意外，台北人血液裡存在著拿著電話檢舉別人的基因」、「益壽奶茶真的超好喝⋯上次難得經過樺達想說來一杯，奇怪益壽奶茶怎麼不見了」。

不過，有內行網友給出解答，指出「因為美容、益壽的茶葉成份跟主打的招牌奶茶（樺達奶茶）有部分茶葉不同，但是依照法規，只要經過衛生局核許且具有藥用性質或是療效才能使用美容、益壽字樣，如果不具其認證功效，就有誤導消費者的問題存在，且樺達奶茶屬於《食品衛生管理法》，不得有標榜美容或是益壽（延長壽命或是延緩老化）等不適當用詞，所以為了避免觸犯法規，已經不再使用益壽、美容這類的產品名稱」。

此外，樺達奶茶也曾發出公告，指出美容奶茶、益壽奶茶都將改為樺達奶茶，差別在於前者是五分甜，後者是三分甜。奶茶基底都一樣，只存在甜度差異，之後以甜度做區分即可。