日本1機場塞爆！他提前2.5小時到達 被迫「直衝登機門」跑步登機

新冠疫情解封後，越來越多民眾喜歡出國旅遊。一名網友分享，近期從沖繩那霸機場搭機返台，雖然已經提前2個半小時抵達機場，但光排隊就會耗費許多時間，最後連免稅店都沒時間逛。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「沖繩機場回台灣要提早到機場！」為題，提醒近期要從沖繩回台灣的旅客，尤其是下午4-5點間的班機，一定要提早去機場，因為報到櫃檯大排長龍，加上安檢只開三櫃，即便他提早2個半小時到機場，最後還得用跑的才上飛機，連免稅店都沒逛到。

貼文一出後，引發多數網友共鳴，紛紛表示「13:30搭機也是，11:30check in，過完安檢剩5分鐘」、「14:20排到第一個報到，還是等了一個多小時才過，旁邊排一直有人出來抓趕不上飛機的人」、「下午1-4點是因為有十幾架飛機要飛，所以人會特別多」、「去年12月初也是一樣，超扯」、「今天剛回來，上午11:55的飛機，安檢有排隊但還算快」。

此外，也有不少網友點出問題是安檢人力不足，回應「提早去也沒用，櫃檯報到也沒這麼快開，重點就是那霸機場的安檢人力明顯不足」、「去年9月份去的，沖繩機場過安檢的速度真的很慢」、「12月去也是，沖繩的安檢真的排超久」、「一樣還是要等開櫃報到，慢的是排安檢」。