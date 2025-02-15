「爸媽年紀大要坐靠窗位子」奧客要求其他客人換位 女員工1招反擊

服務業總會遇到各或各樣的奧客，如何能高招地應付實在很考驗功夫。台灣1名餐廳女職員在網上發文講述奇遇，稱有1位女客人致電訂位，強調「帶爸媽來的，爸媽年紀很大了，所以他們需要坐靠窗的位子」。

原PO立即表示靠窗座位已經被預訂，所以沒有辦法作出安排，但對方希望職員代為要求其他客人調位，明言「跟他們說一下我們有2位老人，所以只能坐窗邊的座位」。原PO反問老人家跟窗戶有什麼關係，女客人只重申「老人家都只能靠窗坐」。原PO沒有爭辯，反指「那就麻煩了，那組客人好像也是有老人」，反叫對方親自到場時向相關客人作出請求，最後該名女客人一行3人坐在沒有靠窗的座位。

許多網友笑言「老人家是向日葵嗎？沒窗沒命」、「來比看看誰的老人比較老」、「滿失望的，我真的很想知道關聯是什麼，她為什麼不說？」。

女客人要求坐靠窗座位 重申有老人同行

原PO在Threads發文，沒有透露其工作餐廳的資料，但根據其社交媒體的資料，相信餐廳位於台灣。事發當日，1名女子致電到餐廳訂位，稱3人當晚6時半入席，說出10位數字的手機號碼，同時強調「是帶爸媽來的，爸媽年紀很大了，所以他們需要坐靠窗的位子」，樓主表示相關座位已被其他人預訂，因此沒有辦法作出安排。

女客人遂詢問能否調動，樓主再次表達歉意，解釋客人數周前就預訂靠窗座位，同時強調「其他座位也是很舒適的」，張女繼續堅持自己與2名老人家同行，所以只能坐在窗邊座位，希望其他客人能讓位。樓主回應指有關要求不太適合，女客人仍堅持「還沒問怎麼知道不適合？我爸媽真的年紀很大了」。

女職員絕招擊退女客人無理要求

樓主開始「反擊」，先有禮詢問「先冒昧的問一下，老人家和窗戶的關聯性⋯」，女客人表示不明其意思，樓主指出「沒別的意思，只是這樣才有理由去說服那組客人跟您換位子」。女客人被殺個措手不及，支吾以對指「就⋯老人家都只能靠窗坐啊」。樓主使即出「必殺技」，表示「那就麻煩了，那組客人好像也是有老人，要不您到時候自己跟對方的老人商量商量？」。其實樓主根本都不知道另一組客人是否有老人家，但當時只是想麻煩的女客人知難而退，對方最終無奈接受。

最後該名女客人與父母準時來到餐廳，沒有和其他客人調位，獲安排到非靠窗的座位用膳。

大量網友笑言「長輩的話會頻尿，建議靠廁所。要不要幫您安排鄰近廁所靠走道的位置？」、「老人只能坐靠窗？這說法我還第1次聽到」、「真不知道到底老人有什麼特權呀？不就是一樣花錢消費，一直強調老人，就讓人很煩」。

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文章授權轉載自《香港01》