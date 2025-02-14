她預約叫車卻被「惡意取消」氣炸 網曝經驗：車從我面前開走

為求方便快速，現今許多人會利用「預約叫車」服務。一名女網友發文，稱她身體不適，叫車等了一個小時，未料在等車時，卻被對方「惡意取消」，導致她錯過原本要搭的火車，客服的回應也讓她很不滿意，因此呼籲預約叫車的公司，應該對惡意取消的司機加設「懲罰機制」。

原PO在Dcard發文，表示她昨天（13日）因身體不適，在起床後便使用「預約叫車」服務，打算搭車到火車站。她看見有分配到司機，便換好衣服，提早三分鐘坐電梯到外面等，未料卻看到畫面跳成「正在尋找司機」，原本的司機惡意取消了行程，導致她錯過了原本要搭的火車。

原PO表示，事後詢問客服，只得到不痛不癢的回覆，自己能明白司機臨時有事不能來，但突然取消還是讓她很生氣，也沒有任何申訴管道，因此呼籲預約叫車的公司能更改制度，把那些惡意取消預約的司機加入「懲罰機制」，才比較公平。

此文一出，不少網友推薦其他的預約叫車公司，「妳不是第一個也不會是最後一個，用55688或著LINE TAXES吧，至少不會遇到很雷的司機」、「可以改用LINE叫車，如此簡單，無須抱怨」。

也有網友分享被惡意取消的經歷，「我也遇過，預訂早上的Uber要去搭高鐵，預訂時間前5分鐘被取消改司機，第二位司機距離15-20分鐘，不知道怎麼派單的，我直接取消訂單」、「有好幾次叫車，司機停在定點好幾分鐘，之後就直接取消，超氣」、「之前也被取消過一次，但是是現場叫車，然後直接看到車從面前開走，可能我們那趟是短程，他不想接，還在前面路口故意不前進，我之後打給他他也不接」。