自費病房變公廁？家屬氣炸投訴護理師 回應讓她更火：毀我三觀

醫院自費病房的廁所，都可以任人來去自如？近日一名網友氣憤表示，家人需要住院治療，因為想舒服一點，所以選擇自費病房，卻遭其他病房的家屬無故闖入使用廁所，誇張行徑讓原PO氣得跟護理師反映，沒想到得到的回應更令他們感到困惑和不悅。

該名網友在臉書社團「爆料公社二社」抱怨，家人住院選擇自費雙人房，卻發現有別間病房的家屬，擅自跑進他們的病房使用廁所，事後還一副理所當然地揚長而去。然而，跟護理師反映此事，對方卻表示「有時候就借用一下」，暗示似乎是合情合理的行為，讓原PO相當氣憤「真的毀我三觀，自費病房還要提供借廁所」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「保險保好保滿，應該是要單人房才是！」、「就是不想有非必要的打擾，外人還進來打擾」、「飛沫、分泌物、排泄物都要小心」、「病房門要關起來，自費病房不屬於開放空間」。

另外，也有人遇過類似情形，「我們住單人房(別的醫院)，還有人跑進來洗澡」、「我跟其中一床都有帶印尼看護，到了晚上那區所有的印尼看護就集中來我們病房開趴了」。

有網友建議原PO自己處理，「自己硬起來處理更快，有些護理師很忙，所以都不太願意管這種事情」、「你要護理師管，不如自己硬起來，護理師超忙，她們主要還是護理工作，我的病房沒人敢進來，家屬就直接趕了」、「護理師不是客服，你被借廁所跟護理師反映幹嘛？」。